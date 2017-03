Oh, spomini: ponovno združeni igralci legendarne serije Princ z Bel Aira

Igralec Alfonso Ribeiro, ki je v seriji igral Carltona Banksa, je na Instagramu delil fotografijo televizijske družine Banks in njihovega bratranca iz Filadelfije, Willa Smitha. "Vedno je prečudovito preživeti popoldne z mojo družino Princa z Bel Aira," je 45-letni igralec zapisal ob fotografiji.

Na fotografiji so poleg Alfonsa še njegovi televizijski sestri Tatyana Ali (Ashley) in Karyn Parsons (Hillary), seveda tudi sam "princ" Will Smith ter Daphne Maxwell Reid (teta Vivian) in Joseph Marcell (najbolj priljubljeni služabnik Geoffrey).

A post shared by Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) on Mar 27, 2017 at 5:27pm PDT

Opazno na fotografiji seveda manjka James Avery, ki je igral slavnega strica Phila. "Želim si, da bi bil James še vedno z nami, da bi dopolnil to fotografijo," je pripisal Ribeiro. James je namreč decembra 2013 umrl zaradi zapletov pri operaciji srca, star je bil 68 let.

Legendarna serija je premiero doživela 10. septembra 1990, predvajati pa so jo nehali leta 1996. Od takrat je doživela toliko ponovitev, da se je vanjo zaljubilo na milijone ljudi.

Pred kratkim je Will Smith nehote spomnil nanjo, ko so številni uporabniki družbenih omrežij opazili, da je bil v posnetku, na katerem je skakal z elastiko, neverjetno podoben stricu Philu.

Willa je serija izstrelila v slavo, postal je eden najuspešnejših in najbogatejših igralcev v Hollywoodu. Že takoj po koncu serije je zaigral v odmevnih filmih. Istega leta, kot se je končala serija (leta 1996), je že zaigral v filmu Dan neodvisnosti, naslednje leto v izjemni uspešnici Možje v črnem, še leto kasneje pa v Državnem sovražniku. Nadaljeval je v podobnem tempu in nizal uspešnico za uspešnico. Zdaj naj bi razvijal idejo za televizijsko serijo s podobno zgodbo, kot jo je imel Princ z Bel Aira.

Kaj pa ostali?

Tatyana Ali, ki je igrala Willovo mlajšo sestrično Ashley, je po koncu serije nadaljevala z igranjem in petjem. Leta 1998 je izdala album Kiss the Sky, ki je bil zelo uspešen: leto kasneje je dosegel zlato naklado. Nato je z Willom Smithom posnela pesem Who Am I in Boy you knock me out.

Tudi z igranjem ni odnehala. Zaigrala je v filmih Jawbreaker in The clown at midnight, nato je leta 2001 igrala v drami The Brothers, leta 2006 pa v košarkaškem filmu Glory Road. Vmesje tudi diplomirala na Harvardu. Zadnja leta se je vrnila na televizijo, imela je nekaj manjših vlog, med drugim tudi v nadaljevanki Mladi in nemirni, leta 2010 pa je dobila svojo serijo Love That Girl!. V njej je igrala svežo ločenko, serijo pa je zapustila po treh sezonah.

Trenutno se ukvarja z več igralskimi projekti, leta 2015 je zaigrala kar v petih filmih in eni seriji, tudi zdaj ima v ognju več projektov, a večinoma gre za manjše in ne tako odmevne vloge. Ves čas ima delo, ni pa dosegla z Willom primerljive slave. Septembra lani je rodila prvega otroka, fantka, zdaj je stara 38 let.

A post shared by Tatyana Ali (@tatyanaali) on Oct 31, 2015 at 12:55pm PDT

Alfonso Ribeiro je od leta 1995-1999 nastopal v humoristični seriji In the House, in se večkrat pojavil v televizijskih serijah, filmske kariere pa ni razvil. Igralec sicer pravi, da je njegova vloga Carltona preprečila, da bi se njegova kariera zares razvila, saj je bil za vedno označen za Carltona in mu niso ponujali drugačnih vlog. Leta 2014 je plesal v priljubljeni oddaji Zvezde plešejo, v kateri lahko zdaj uživamo tudi pri nas, vsako nedeljo ob 20.uri na POP TV. Postal je zmagovalec sezone, se pa tudi tukaj ni mogel izogniti slavnemu "Carlton plesu". Leta 2015 je postal voditelj oddaje domačih smešnic America's Funniest Home Videos.

James Avery je posojal glas za risane filme kot so Nindža želve in animirano serijo Iron man. Zaigral je v več serijah, med drugim tudi v seriji Oh, ta sedemdeseta. Decembra 2013 je umrl.

Karyn Parsons se kot razvajena in ne preveč pametna Hillary Banks ni preveč priljubila gledalcem, nekajkrat se je kot gostujoča igralka še pojavila v televizijskih serijah, tega pa je bilo konec leta 2002. Zdaj je ustanoviteljica in predsednica neprofitne organizacije, ki otroke po vsem svetu osvešča o malo znanih dosežkih afro-američanov.

Joseph Marcell, ki je igral služabnika Geoffreyja, še 20 let po koncu serije ostaja Geoffrey, ko ga ljudje srečajo na ulici. Sicer pa se je klasično izučeni igralec po koncu Princa pojavil v nekaj serijah in filmih, a se volj posveča svoji ljubezni do gledališča.

Janet Hubert-Whitten, prva "teta Viv", je bila zelo uspešna, a ko je zanosila, se je vse končalo in postalo je zelo grdo. Sama trdi, da so jo producenti prislili, da zapusti serijo, mnogi pa menijo, da jo je zapustila zardi napetosti med njo in Willom Smithom. Kakorkoli, kariero je nadaljevala, pojavila se je med drugim tudi v odmevnih serijah Prijatelji in Midve z mamo.

V seriji Princ z Bel Aira jo je nadomestila priznana fotografinja Daphne Maxwell Reid, ki zdaj prodaja svoje fotografije.