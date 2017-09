Pred 10 leti je Opravljivka osvojila svet: kaj zvezdniki počnejo zdaj?

A post shared by E! News (@enews) on Sep 19, 2017 at 5:25am PDT

Da, že desetletje je minilo, odkar je prvi del izjemno priljubljene serije Opravljivka - Seks v mestu mlajše generacije - prišel na male ekrane in povzročil takšno evforijo, da se je za vedno zapisal v popkulturno zgodovino.

Vsak teden smo spremljali skrivnosten svet visoke manhattanske družbe ter v kakšne težave in škandale se bodo zapletli Blair Waldorf (Leighton Meester), Serena van der Woodsen (Blake Lively), Chuck Bass (Ed Westeick), Nate Archibald (Chace Crawford) ter Dan (Penn Badgley) in Jenny Humphrey (Taylor Momsen).

Čez vseh sest sezon in več kot 120 epizod, polnil spletkah, prestižnih zabava in seveda usodnih ljubeznih, sta se vili dve vprašanji: 'Kdo je skrivnostna vseprisotna blogerka, ki si je nadela vzdevek Opravljivka?' in 'Ali bosta Blair in Chuck dočakala srečen konec?'. Zadnja serija je poleg pričakovanega odgovora na zadnje vprašanje postregla tudi z nepričakovanim odgovorom na prvega - izkazalo se je, da je bil Opravljivka v resnici Dan Humphrey.

In kje so zvezdniki ene najuspešnejših serij vseh časov zdaj?

Blake Liveley

Blake Lively - Serena van der Woodsen (Foto: AP)

Slavo je najbolj izkoristila Blake Lively, ki je bila po koncu serije ves čas zelo dejavna in se prebila v filmski svet. Čeprav je s svojo ljubeznijo iz serije, Pennom Badgleyem, bila v zvezi tudi v resničnem življenju, sta se leta 2010 razšla, zvezdnica pa je srečo našla z enim največjih svetovnih zvezdnikov Ryanom Reynoldsom, s katerim ima dve hčerkici. Nazadnje je zaigrala v romantičnem filmu Kavarniška gospoda (Café Society) in Nevarnost iz globine (The Shallows), pravkar pa je podpisala pogodbo za snemanje težko pričakovanega trilerja The Husband's Secret.

Leighton Meester

Leighton Meester (Blair Waldorf) se je poročila z zvezdnikom serije O.C Adamom Brodyjem. (Foto: AP)

Leighton Meester se v resničnem življenju sicer ni poročila z usodno ljubeznijo iz serije, a vseeno ni razočarala oboževalcev, saj se je poročila z zvezdnikom druge izjemno priljubljene serije O.C., Adamom Brodyjem, s katerim ima dveletni hčerkico. Zaigrala je v nekaj filmih in tudi na Broadwayju, sicer pa se je posvečala glasbeni karieri. Leta 2009 je z Robinom Thickom posnela pesem Somebody to Love ter čudovit akustični album Heartstrings, nato pa se vrnila na male ekrane s serijo Making History.

Ed Westwick

Ed Westwick – Chuck Bass (Foto: AP)

Ed Westwick je v hipu postal ljubljenec ženskih src, čeprav (ali ravno zaradi tega) je igral "porednega fanta", a je britanski igralec po seriji vseeno nekako poniknil. A zdaj se, na neizmerno veselje oboževalk – vrača. Letos je zaigral v britansko ameriški seriji Snatch in britanski seriji White Gold. Igralec ni poročen, a je v zvezi z Jessico Serfaty.

Penn Badgley

Penn Badgley - Dan Humphrey (Foto: AP)

Penn Badgley je po koncu serije požel odlične kritike, ko je v filmu Greetings from Tim Buckley upodobil slavnega pevca. Nekaj časa je kar se tiče njegove kariere vladalo zatišje, nato pa je zaigral v filmu Cymbeline ter nastopal s svojo skupno Mothxr. Letos se je poročil s pevko Domino Kirke.

Chace Crawford

Chace Crawford – Nate Archibald (Foto: AP)

Chace Crawford je prav tako kot Ed ogrel, ali bolje rečeno kar pošteno zakuril, ženska srca. Sicer mu to ni pomagalo, da bi se po koncu serije prebil v filmski svet, se je pa sreča zanj obrnila leta 2014, ko je zaigral v filmu Undrafted, katerega izvršni producent je bil. Leto kasneje je dobil glavno vlogo v seriji Blood & Oil.

Taylor Momsen

Taylor Momsen - Jenny Humphrey (Foto: AP)

Problematična Jenny Humphrey je serijo zapustila že leta 2010, saj se je želela posvetiti svoji skupini The Pretty Reckless, ki je postala precej uspešna. In 24-letnica se še vedno posveča le glasbi, po Opravljivki ni več igrala.