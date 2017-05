Orlando Bloom kot najnovejši James Bond?

Orlando Bloom kot bolj poskočen James Bond? (Foto: FameFly)

O tem, kdo bo novi James Bond, tajni agent 007, se špekulira že lep čas oziroma odkar je Daniel Craig javno povedal, da agenta ne bo več igral. V velike čevlje agenta so stopili že Sean Connery, Pierce Brosnan, Roger Moore, Timothy Dalton in nazadnje tudi Daniel Craig. Ustvarjalci franšize še zdaj niso javili, kdo bo stopil v legendarne čevlje, vse do zdaj se je le ugibalo.



V bobnu za imena so se tako zvrstili že Tom Hardy, Michael Fassbender, Tom Hiddleston, Damien Lewis,Idris Elba, Ryan Gosling in Aidan Turner, mnogi v tej vlogi vidijo celo žensko, največkrat pa omenjajo Gillian Anderson iz priljubljene serije Dosjeji X.



Mnogi igralci so tudi sami izrazili željo o tem, da bi zaigrali ta legendarni lik. Med njimi je zdaj tudi britanski igralec Orlando Bloom. V intervjuju za BBC je namreč dejal, da se tudi sam vidi v tej vlogi: "Rasel sem s temi filmi. Kdo ne bi igral te vloge? Franšiza je postala del naše družbe, ljudje se že nekako poistovetijo s to zgodbo, je del njih." Če bi njega izbrali za to vlogo, pa bi tipičnemu angleškemu liku dodal nekaj poskočnosti, je še dodal.



Poslušalcem pa je še zaupal, da v tej vlogi brez težav vidi žensko. "Svet, v katerem živimo danes ... vse je možno. Tudi ženska kot James Bond."