Oskarja za najboljši tujejezični film si je prislužil The Salesman, režiser se podelitve ni udeležil

Voditelj podelitve oskarjev Jimmy Kimmel se ni mogel upreti šalam na predsednikov račun. (Foto: AP)

V losangeleškem gledališču Dolby poteka podelitev najprestižnejših filmskih nagrad - oskarjev. Prireditev vodi Jimmy Kimmel.

Ta je le nekaj sekund po začetku prireditve, že takoj na začetku svojega uvodnega govora, povedal nekaj krepkih na račun novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Kdo so bili nominiranci?

Po prvi glasbeni točki, ko je Justin Timberlake s svojo pesmijo Can’t Stop the Feeling publiko spravil na noge, je voditelj dejal: "To prireditev gleda na milijone ljudi v 225 državah, ki nas zdaj sovražijo. Predsedniku Donaldu Trumpu se želim zahvaliti. Se spomnite, ko se je lani zdelo, da so oskarji rasistični? Zahvaljujoč njemu zdaj nihče več ne misli tako."

"V Hollywoodu ne diskriminiramo na podlagi države, iz katere prihaja človek. Mi jih diskriminiramo na podlagi njihove starosti in teže," je dodal.

Sicer sta oskarje med drugim že prejela Viola Davis za žensko stransko vlogo v filmu Fences in Mahershala Ali za stransko vlogo v filmu Mesečina.

Oskarja za žensko stransko vlogo si je z igro v filmu Fences prislužila Viola Davis. (Foto: AP)

Oskarja za najboljši tujejezični film si je prislužil iranski film The Salesman. Režiser filma Asghar Farhadi se podelitve ni udeležil, v njegovem imenu je nagrado sprejela Anousheh Ansari. "Izjemna čast je že drugič osvojiti to dragoceno nagrado. Žal mi je, da nocoj nisem z vami, moja odsotnost je znak spoštovanja do ljudi moje države in drugih šestih, ki jih je užalil nečloveški zakon, ki državljanom sedmih držav prepoveduje vstop v ZDA," je prebrala v njegovem imenu.

Z igro v filmu Mesečina je akademijo prepričal Mahershala Ali, ki je dobil oskarja za najboljšo moško stransko vlogo. (Foto: AP)

Oskarja za najboljši celovečerni film je dobil O.J.: Made in America. Najboljši animirani film je po izboru akademije Zootropolis.

Oskarja za najboljši kratki dokumentarni film je dobil The White Helmets, sprejela sta ga režiser Orlando von Einsiedel in producentka Joanna Natasegara, ki sta v čustvenem govoru spodbudila občinstvo, da vstane in pokaže, da svetu ni vseeno glede vojne v Siriji.

Letošnji "pobiralec nagrad", film Dežela La La, je do zdaj presenetljivo že izgubil v treh kategorijah, in nima več možnosti podreti rekorda največ osvojenih oskarjev, osvojil pa ga je v katergoriji za najboljši produkcijski dizajn.