Oskarjevca Hanks in Streepova v novi Spielbergovi drami

Tom Hanks in Meryl Streep bosta zaigrala v novi Spielbergovi drami o pentagonskih dokumentih. (Foto: AP)

Nova drama priznanega režiserja Stevena Spielberga z naslovom The Post se osredotoča na sodno bitko Washington Posta za pravico do objave tajnih dokumentov o vietnamski vojni, ki jih je medijem posredovalo t.i. globoko grlo.



Tom Hanks bo nastopil v vlogi urednika Washington Posta Bena Bradleeja, Meryl Streep pa v vlogi lastnice časnika Katharine Graham, ki sta vodila sodni spor z zvezno vlado v času predsednika Richarda Nixona.



Dokumenti zadevajo tajno študijo, ki je razkrivala nove in za ameriško administracijo obremenilne informacije o vietnamski vojni. Dokumente je posredoval vojaški analitik Daniel Ellsberg, ki je bil zaradi tega aretiran in obtožen kot zarotnik in vohun.