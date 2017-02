Oskarji: kako kaže, kdo bo zmagal in kdo bi moral zmagati?

Kako se bosta v oskarjevskem boju odrezala Ryan Gosling in Emma Stone, glavna igralca v filmu Dežela La La? (Foto: AP)

V primeru najbolj nominiranega filma Dežela La La se je vnelo nešteto diskusij, saj številni dvomijo, če je film, ki se naslanja na tradicijo muzikala, režiserja Damiena Chazella, v resnici vrhunec lanske filmske bere. Večina sicer meni, da bo oskarja za najboljši film dobil, čeprav ga številni bolj privoščijo filmoma Moonlight ali Prihod, nekateri pa so celo prepričani, da bi morali nominirati stripovskega Deadpoola. Po osem nominacij za najboljši film sta požela vesoljska drama Prihod ter Moonlight, šest pa so si jih prislužili Manchester by the Sea, Lev in Greben rešenih. Vsi se potegujejo za naziv najboljšega, skupaj s filmi Skriti faktorji, Za vsako ceno in seveda Dežela La La.





Bodo film Prihod na Oskarjih prezrli kot so (upravičeno?) prezrli nominacijo Amy Adams?

Podobno je v kategoriji najboljšega režiserja, ko večina meni, da bo kipec dobil Chazelle (Dežela La La), čeprav bi ga številni raje dali Denisu Villeneuveu za Prihod, v igri pa so še Mel Gibson (Greben rešenih), Barry Jenkins (Moonlight) in Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea). V igralskih kategorijah so si pri moški glavni vlogi večinoma edini, da bo oskarja odnesel Casey Affleck (Manchester by the Sea), čeprav nekateri omenjajo tudi Denzela Washingtona (Fences), v ženski kategoriji pa gredo napovedi v prid Emme Stone (Dežela La La), čeprav bi kipec večina raje videla v rokah Natalie Portman (Jackie) ali celo Amy Adams (Prihod), ki sploh ni nominirana. Za igralskega oskarja so poleg Stonove in Portmanove v igri še Isabelle Huppert (Ona) ter Ruth Negga (Loving) in Meryl Streep (Neslavno slavna Florence).





Režiser filma Dežela La La Damien Chazelle je prejel nagrado režiserskega ceha. Bo slavil tudi na Oskarjih? (Foto: AP)

V stranskih igralskih kategorijah pri ženskah ni hudih dilem, saj večina napoveduje kipec Violi Davis (Fences), pri moških pa naj bi po napovedih slavil Mahershala Ali (Moonlight). Za tujejezični film se kipec nasmiha tragikomediji Toni Erdmann režiserke Maren Ade, za animirani film pa je največkrat omenjana Zootopia.





Casey Affleck je prejel bafto za glavno vlogo v filmu Manchester by the Sea. Večina mu napoveduje tudi oskarja. (Foto: AP)

Med rekorderji v nominacijah je nabrž mešalec tona Kevin O'Connell (letos nominiran za Greben rešenih), ki je potolkel vse rekorde z 21 nominacijami, a oskarja doslej še ni prejel. Po lanskih kritikah, da je akademija "preveč bela", je letos sestava njenih skupno 6687 članov rasno in spolno bolj raznolika, v skoraj vseh igralskih kategorijah pa je nominiran vsaj en temnopolti igralec oziroma igralka.





Filmu Toni Erdmann v režiji Maren Ade se nasmiha kipec za tujejezični film. (Foto: Liffe)

Dežela La La naj bi po nekateri napovedih dobila vsaj deset oskarjev, ali bo tako tudi v resnici, pa bo treba počakati še nekaj ur, ko bo na vrsti letošnja podelitev oskarjev. Jo boste spremljali v živo?