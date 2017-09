Pa je tu! Nova sezona oddaje Znan obraz ima svoj glas

Nastope bo ocenjevala pikra, a mehkosrčna žirantska ekipa - mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran, igralec Gojmir Lešnjak in igralka Tanja Ribič. (Foto: POP TV)

Za voditeljskim mikrofonom bomo znova spremljali Denisa Avdića. (Foto: POP TV)

Na POP TV se vrača priljubljena oddaja Znan obraz ima svoj glas. Tako bodo nedelje ob 20. uri ponovno rezervirane za najboljšo zabavo! Na POP TV in VOYO se je namreč vrnil priljubljeni šov Znan obraz ima svoj glas, kjer vas bo vsak teden s svojimi vrhunskimi preobrazbami razveseljevalo osem tekmovalcev.



Igralka Tanja Ribič, mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran in igralec Gojmir Lešnjak Gojc, bodo s strokovnimi ocenami s področja glasbe, dramske igre in koreografskih vložkov pripomogli k lažji odločitvi za koga glasovati: "V tej sezoni bomo še posebej strogi, da upravičimo naš sloves mafijskih žirantov. Šalo na stran. Znan obraz ima svoj glas je zagotovo eden izmed šovov, v katerega nastopajoči vložijo največ truda, da prepričajo z nastopom, igro in imitacijo. Pustili se bomo presenetiti vsem talentom, ki jih ni malo in verjamemo, da bodo nedelje znova obarvane v čisto zabavo." Za voditeljskim mikrofonom pa bomo znova spremljali odličnega Denisa Avdića.



Z oddajo pa se vrača tudi projekt Mladi upi! Slovenija ima številne mlade talente, ki za uspešen preboj med najboljše nujno potrebujejo finančna sredstva. Prav zato Zavarovalnica Triglav in njen zavod Vse bo v redu tudi letos nadarjene mlade športnike, parašportnike, umetnike in znanstvenike vabita k sodelovanju pri že petem projektu Mladi upi!

Če ste torej nadarjen/-a športnik/-ica ali parašportnik/-ica, umetnik/-ica ali znanstvenik/-ica, se prijavite na razpis in dovolite, da vam pomagamo pri razvijanju vašega talenta!

Letošnja novost je dodana kategorija parašportnikov/-ic, sprememba pa je tudi pri starostnem razponu: na razpis se namreč lahko prijavijo talentirani športniki, parašportniki in umetniki, stari od 16 do 19 let ter mladi talen­tirani znanstveniki, stari od 17 do 20 let.

Prijave na razpis za mlade upe so že odprte, rok za oddajo pa je sreda, 11. oktober, do 12. ure. Vse informacije najdete v razpisu ''Mladi upi 2017''.

