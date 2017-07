Planet Zemlja II: Legvan, levinja in 90-letni naravoslovec, ki jih je 'premagal' le kuharski šov

Od afriške savane do Galapaških otokov in pragozda Madagaskarja ... BBC-jevi dokumentarci z osupljivimi posnetki planeta Zemlje in njenih habitatov prikazujejo, kako se živalske vrste vsakodnevno spopadajo z izzivi preživetja v svojem okolju. (Foto: Thinkstock)

Zgodba o uspehu se je začela leta 2006, ko so prvič predvajali BBC-jev dokumentarec Planet Zemlja. To je bil najdražji BBC-jev dokumentarec o naravi in prvi, ki je bil posnet v HD tehniki. Njegov zaščitni znak je postal takrat 80-letni voditelj oziroma pripovedovalec David Attenborough. In ko se je BBC odločil, da bo posnel nadaljevanje Planeta Zemlja, ni bilo nobenega dvoma, kdo bo bral spremno besedilo.

Ste veliki oboževalci BBC-jevih dokumentarcev? Poučne in večkrat nagrajene oddaje, ki v gledalcu vzbudijo občutek, da je v središču potovanja po obličju Zemlje, si lahko zdaj ogledate na VOYO. Raziščite skrite kotičke našega planeta, ki so skozi oči kamere naravnost veličastni!

In tako se je v dokumentarno oddajo Planet Zemlja II. vrnil legendarni voditelj - mož, ki je zgodbe iz živalskega kraljestva ponesel v dnevne sobe gledalcev po celem svetu. To je bila oddaja, ki je vsak teden pred televizijske zaslone prikovala na milijone gledalcev. In to gledalce vseh generacij. Zgovoren je že podatek, da je bil to drugi najbolj gledan program leta 2016 v Veliki Britaniji, takoj za kuharskim šovom The Great British Bake Off. Zadnjo epizodo si je ogledalo celo več ljudi kot vedno priljubljeni X Factor.

91-letni David Attenborough je že več kot 50 let zaščitni znak britanskih dokumentarcev o naravi in našem planetu. (Foto: AP)

Glede na kakovost in atraktivnost posnetkov ter tematiko to sploh ni nič nenavadnega, a David Attenborough ima svoje pojasnilo. “Ljudje gledajo naše dokumentarce, saj je to oblika terapije zanje ob vseh skrbeh, ki jih prinaša vsakdan in trenutne razmere v svetu,” pravi. A hkrati priznava, da je zagotovo k priljubljenosti oddaje pripomogla najnovejša tehnologija, s katero so dokumentarce posneli.

In ker se tudi pri BBC-ju zavedajo, da so narava, najnovejša tehnologija in Sir David Attenborough recept za uspeh, se že spogledujejo z idejo o snemanju tretje sezone. Če so prvo predvajali 2006 in drugo 2016, bi pričakovali, da bo nadaljevanje sledilo 2026. Takrat bi bil Attenborough star okroglih 100 let. Čeprav je njegova visoka starost razlog za skrb, pa producenti nočejo hiteti. Navsezadnje so za obe dosedanji sezoni potrebovali pet let od prve klape do zadnje montaže.

In ker čas ni na njihovi strani, si ne zatiskajo oči pred dejstvom, da bo prišel čas, ko bodo morali izbrati drugega voditelja ali celo razmisliti o popolnoma drugačnem pristopu k snemanju. “Z velikim veseljem delamo z njim in mislim, da tudi on z nami. Vsi si želimo, da bi trajalo, kolikor dolgo bo mogoče. A ko se bo enkrat odločil, da noče več sodelovati z nami, bomo morali premisliti o popolnoma novem konceptu oddaj,” pravi eden od producentov Mike Gunton, ki je prepričan, da je Attenborough nenadomestljiv in da bi bilo iskati njegovo zamenjavo popolnoma brezpredmetno.

Slavni prizor mladega legvana, ki ga lovijo kače, je na letošnji podelitvi britanskih nagrad bafta med drugim prejel nagrado za najboljši televizijski trenutek. Zakaj, si lahko pogledate spodaj ...