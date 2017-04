Plesalci so se prelevili v filmske junake

Jack Sparrow, Čedno dekle, Maska in še mnogo drugih filmskih junakov se je zavrtelo na parketu oddaje Zvezde plešejo. V njih so se namreč prelevili tekmovalci. Sodnikov in gledalcev pa nista prepričala naš novinarski kolega Janez Usenik in njegova soplesalka Maja, ki pravita, da bosta - kljub porazu - namesto na masažo raje zavila v plesno dvorano.