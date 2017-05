Po 30 letih nadaljevanje kultnega filma Top Gun

Tom Cruise se bo po več kot 30 letih spet "prelevil" v Mavericka. (Foto: AP)

Tom Cruise, zvezdnik kultnega filma Top Gun, je med intervjujem za avstralsko televizijo potrdil, da bo kmalu pričel s snemanjem nadaljevanja te filmske klasike iz leta 1986.

"Res je," je Cruise prepričeval vidno presenečenega voditelja, ki je sprva mislil, da se zvezdnik norčuje. "S snemanjem bom verjetno začel prihodnje leto. Dogaja se, res se dogaja," ga je prepričeval. "Vi ste prvi, ki sem jim to povedal. Vprašali ste me, zato vam odgovarjam," je dodal. Navdušene reakcije voditelja in občinstva so ga vidno razveselile, sicer pa kaj več informacij ni razkril.

Nadaljevanje filma je sicer že dolgo želja producenta filma Jerryja Bruckheimerja, pa tud Cruisa, ki ga je med svetovne zvezde izstrellil ravno ta film. V njem je igral pilota Peta "Mavericka" Mitchella.

Čeprav si je Bruckheimer več desetletij prizadeval za nadaljevanje in se je zdelo, da bo to ostala le njegova želja, se je lani vendarle premaknilo - januarja je tvitnil fotografijo sestanka s Cruisom, s katerim sta se pogovarjala o projektu. S scenaristom Justinom Marksom so se poigravali z idejami za novo zgodbo, ki se bo vrtela okoli zdaj trideset let starejšega Mavericka.

Že lani je Cruise v oddaji The Graham Norton Show razkril, da je z Bruckheimerjem - sicer še v zelo zelo zgodnjih - stopnjah poskušanja planiranja nadaljevanja filma. "Pogovarjava se o tem, skušava ugotoviti, če je možno. Zelo si želim delati na nadaljevanju, če bomo uspeli ugotoviti, kako ga narediti," je takrat pojasnjeval in očitno jim je uspelo.

Sicer je novembra 2015 Val Kilmer, ki je v filmu igral Icemana, na svojem Facebook profilu zapisal, da so mu ponudili vlogo v nadaljevanju filma Top Gun, a se od takrat ni več veliko govorilo o tem in ni bilo jasno, ali se bo snemanje dejansko tudi zgodilo.