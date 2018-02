Po zmagi v MasterChefu se je zanj spremenilo vse

Četudi je od druge sezone šova MasterChef Slovenije minilo že veliko časa, Darko Klemen ostaja v spominu marsikaterega gledalca. Veliko srce, nesebičnost, optimizem in smisel za humor, obenem pa borbenost v kuhinji in navdušujoče kreacije, ob katerih so se lačnim in sitim cedile sline. Vse, kar je pokazal v šovu, je nepozabno, prav tako kot je šov nepozaben za Darka: "Moram priznati, da še danes tu in tam v mislih odtavam v tekmovanje. Zagotovo ne bom in niti nočem pozabiti trenutka, ko je Luka zakričal moje ime ... To je bilo enkratno. Seveda se potem začnejo takšni trenutki v mislih kar vrstiti. Na primer, ko sem skuhal tiste špagete bolognese in mi je Alma odstopila mesto na sodniškem odru, pa čas, ki sem ga preživel v hiši s sotekmovalci. Veliko je bilo lepih trenutkov."

Darko dobiva ponudbe iz cele Slovenije in tujine. Pogumno se je lotil celo največjega izziva - Denisa Avdiča naučiti kuhati. (Foto: osebni arhiv)

Vse njegove zmage so zaradi velike podpore družine še slajše. (Foto: osebni arhiv)

Resda je bilo tekmovanje naporno, a celotna izkušnja se mu je obenem zdela zelo zabavna. Darko: "Ko sem kasneje gledal posnetke, sem samega sebe najbolj nasmejal. Kar nisem mogel verjeti, kako tele sem včasih. (smeh)"

Danes se mu smeji zaradi vsega, kar se dogaja v njegovem življenju. In tega ni malo. Darko: "Urejam in pripravljam posest, da bom od maja do oktobra sprejemal goste (skupine, rojstnodnevne zabave, piknike, dekliščine, fantovščine.....) in jim pripravljal jedi z odprtega ognja ter krušne peči, pod istrskim nebom (takšno bo tudi ime). To bo eno čisto posebno doživetje, ki ga morate tudi vi priti probat. Vodim delavnice na Dvoru Jezeršek, ki se resnično prodajajo kot nore in tudi drugače sodelujem z Jezerškovimi pubeci. Preurejam jedilnike in potek dela v raznih gostilnah po Sloveniji. Snemam videospote za nože in posodo. Sodelujem z nekaj podjetji, največji projekt pa je ... Tntrtnnnnn!!!! Odprtje svoje gostilne Mama Marička na jesen tega leta! Pred samim nastopom v MasterChefu ne bi nikoli upal sanjati o vsem, kar sem naštel. Ko pogledam nazaj, sem lahko samo hvaležen svojim prijateljem, družini in ekipi MasterChefa za vse, kar se mi je zgodilo in se mi še vedno dogaja po sodelovanju v šovu. Veselim se življenja in vseh novih izzivov, naj bodo dobri ali slabi. Želim resnično bogato življenje in s tem ne mislim na finance."

Prepoznavnost, ki je prišla dobesedno čez noč, se ga trdno oklepa še danes, in v njej uživa. Navdušil je tudi Milana Kučana. (Foto: osebni arhiv)

Darko se veseli življenja in novih izzivov. (Foto: osebni arhiv)

Veliko priložnost, ki je Darku spremenila življenje, bodo lahko prav kmalu izkoristili tekmovalci nove sezone šova. Kuharski mojster je prepričan, da jih čaka nepozabna izkušnja. Darko: "Živčna tekma, ki pa je nekaj, kar človek težko opiše, sploh če se konča tako kot se je zame." Prepričan je tudi, da se nadebudni kuharji ne morejo pripraviti na takšno tekmovanje, zato jim na srca položi naslednje besede: "Dobro je, da si prilagodljiv, in to ZELOOO."

O sodnikih, v tokratni sezoni v sestavi Karima Merdjadija, Luke Jezerška in Bineta Volčiča, govori v presežnikih: "Poznam vse tri in moram povedati, da so top kuharji. Seveda vsak pokriva svoje področje. Karim, specialist za slaščice. Bine, kreativec, da te ‘spipa’, in seveda moj Luka the King (kralj Luka). Organizacija, postavitve, velikost samih porcij, skratka, top trojček. Seveda pa pogrešam Almico. Tekmovalci nove sezone ne bodo imeli te sreče, ki sem jo imel jaz, to pa je, da sem jo gledal tja, kamor vsak moški gleda ženske. (smeh)"

Upa pa, da bo ob vseh svojih projektih našel čas in si ogledal oddaje nove sezone šova. Darko pravi: "Glede na to, da sem zakopan v delo (odpiranje gostilne, odprtje piknik placa pod istrskimi zvezdami, snemanje reklam, delavnice ...), bom dal vse od sebe, da si vzamem čas in pogledam, kaj se bo dogajalo v tekmovanju. Ja, pa tudi firbec me bo matral."

Se pridružujemo, obenem pa vabimo k ogledu oddaj pretekle sezone šova na VOYO.