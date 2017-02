V Slovenijo marca na povabilo POP TV prihaja Gorski zdravnik!

Hans Sigl, priljubljeni doktor Martin Gruber iz serije Gorski zdravnik, bo 16. marca z ženo Suzanne obiskal Ljubljano. (Foto: POP TV)

POP TV je za vse ljubitelje serije Gorski zdravnik v Slovenijo povabil igralca Hansa Sigla, ki ste ga spoznali kot dr. Martina Gruberja. Na POP TV pa bodo lahko gledalci od ponedeljka, 20. marca naprej, lahko spremljali novo, deseto sezono serije Gorski zdravnik.





Deseta sezona serije Gorski zdravnik se na POP TV vrača 20. marca.

"Res se zelo veselim svojega prvega obiska Slovenije. Slišal sem že veliko o slikoviti pokrajini in čudovitih ljudeh v Sloveniji. Povedali so mi, da je med gledalci POP TV ogromno oboževalcev serije Gorski zdravnik. Lahko jim razkrijem, da bo deseta sezona serije odlična in najbolj napeta do zdaj," napoveduje Sigl, ki je v Sloveniji dosegel izredno popularnost s pričujočo serijo.

"Izjemen uspeh serije Gorski zdravnik in priljubljenost glavnega igralca Hansa Sigla na POP TV je pokazatelj, da poznamo naše gledalce in izbiramo vsebine, ki so jim pisane na kožo. Izjemno sem vesel, da se je Hans Sigl na povabilo POP TV odzval tako pozitivno in da bomo lahko našim gledalcem podarili to nepozabno doživetje," veselje ob prihajajočem obisku in uspehu serije deli tudi Branko Čakarmiš, programski direktor PRO PLUS.

Hans Sigl bo v spremstvu svoje žene Suzanne prišel v četrtek 16. marca in bo v Mercatorju Šiška v Ljubljani pozdravil oboževalce serije Gorski zdravnik na POP TV. Točno uro bomo sporočili v kratkem.