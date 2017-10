VIDEO: Poredne mame in razuzdan božič

Kathryn Hahn, Kristen Bell in Mila Kunis so "poredne mame". (Foto: Blitz)

Ko je v kinematografe poleti 2016 prišel film Poredne mame, se je začelo pravo gibanje porednih mam. Ustvarjalci so se zavedali, da so posneli smešen film, a jih je osupnilo, da je po vsem svetu navrgel več kot 180 milijonov dolarjev (155 milijonov evrov). Horde mam vseh generacij so oblegale kinodvorane, da so si ogledale Poredne mame in se z najboljšimi prijateljicami nato v mestu zabavale še dolgo v noč – brez slabega občutka in obveznosti.



Glavne junakinje Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) in Carla (Kathryn Hahn) so predstavljale svobodo. Svobodo, da kaj zavoziš. Svobodo, da se res potrudiš, pa kljub temu zavoziš. Pravo olajšanje je bilo videti, s kakšno iskrenostjo je lahko mama upodobljena na velikih platnih. Poredne mame 2: Božič to iskreno upodobljeno resnično mamo zdaj povede v božične praznike.



Tri podcenjevane in preobremenjene mame se tokrat uprejo izzivom in pričakovanjem največjega preizkusa za sleherno mamo: božiča. Kot da skrb za to, da svojim družinam ponudijo najbolj popolne praznike, še ni dovolj, morajo ob ustvarjanju božičnega vzdušja gostiti in zabavati še lastne mame (Kikijino igra Cheryl Hines, Amyino Christine Baranski, Carlino Susan Sarandon). A ob koncu bodo Amy, Carla in Kiki pridobile uvid v to, kako praznike narediti posebne, in s svojimi mamami vzpostavile pristnejši odnos.



Poredne mame bodo poskrbele, da bo božič poln pikantnosti. (Foto: Blitz)



"Ko se nama je porodila zamisel o božiču, je bila premočna, da bi nanjo kar pozabila. Vsakič, ko se na kupu zbere vsa družina – ki je ne vidimo pogosto ali pa je najraje sploh ne bi videli – in je zraven še preveč denarja in alkohola … Potem je to sod smodnika; in to je pravo strelivo za komedijo," pravi Jon Lucas, ki je oba filma spisal in režiral s Scottom Moorom.

Kaj v zvezi z božičem bi lahko bilo blizu gledalcem? Čemu bi se nasmejali? Kaj lahko med prazniki najbolj komu kravžlja živce? Obstaja zgolj en in edini odgovor: Njihove mame. "Vedeli smo, da bomo z Milo Kunis, Kristen Bell in Kathryn Hahn spet imeli živahen in zabaven film," pravi Moore, ki je stavil na preverjen recept, a ga še dodatno začinil: "Hoteli smo tudi zanimivo tematiko, zato smo ga začinili z mamami mam."