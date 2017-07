Pr Hostar': Boste del rekorda tudi vi?

Boste pomagali komediji Pr Hostar', da postane najbolj gledan slovenski film? (Foto: Karantanija Cinemas)

Pogovarjali smo se z glavno žensko akterko Tatjanco, ki jo je vrhunsko odigrala Mateja Terseglav. "Občutki so super in zdi ze mi, da se še niti ne zavedam, kakšen uspeh smo dosegli že do zdaj. Vesela sem, da je film uspešen, da smo doživeli vrhunski odziv pri gledalcih in da nisem totalno "kiksnila" pri igri. Nenazadnje pa – vedno je bolje biti prvi kot drugi," nam je nasmejano zaupala Mateja, ki že težko čaka sobotno rekordno predvajanje filma ob jezeri Jasna v Kranjski Gori.



V soboto 15. julija se v Jasni ne bo predvajal le film Pr' Hostar. Kranjskogorci so pripravili celodnevni program. Gostje se bodo od 11.00 naprej lahko razvajali ob okušanju vrhunskih dobrot, ki jih bodo na stojnicah ponujali lokalni gostinski ponudniki, vmes se boste zabavali ob ogledu ali kar udeležbi športnih iger in se zvečer sprostili ter predvsem nasmejali ob ogledu filma Pr' Hostar. Ne pozabite, da boste ravno vi tisti gledalci, ki boste filmu pomagali osvojiti naziv najbolj gledanega slovenskega filma. Za tak rekord se vsekakor splača obiskati ta kranjskogorski biser.





Projekcija filma Pr Hostar' bo v soboto ob 20.30 ob jezeru Jasna v Kranjski Gori. (Foto: Karantanija Cinemas)

Mateja je še povedala, da je potihem upala na 15 do 20 tisoč gledalcev. "Luka Marčetić me je na neki predpremieri vprašal, koliko ogledov bo imel film, pa mu nisem znala niti približno odgovoriti, ker nisem imela občutka, koliko imajo sicer slovenski filmi v kinih gledalcev. Za primerjavo sem si tako dala slovensko komedijo iz preteklega leta, ki je v kino prišel v podobnem obdobju kot naš, le leto prej. Zame bi bil zato uspeh že, če bi jih premagali za tisoč ali dva tisoč ogledov," je priznala, a so jih premagali za mnogo več.



Glede na to, da so ustvarjalci in akterji filma Gorenjci, bo rekordna projekcija filma Pr' Hostar v Jasni v Kranjski Gori, vsekakor nekaj posebnega. "Sama veliko časa preživim v Kranjski Gori, tu imam veliko prijateljev in znancev, ki si bodo ogledali projekcijo ob jezeru Jasna in vesela sem, da lahko tak uspeh doživim z njimi ter filmsko ekipo v tako lepem kraju," je še dodala Mateja oziroma Tatjanca, ki je okolico jezera Jasna že očistila in pripravila na sobotni super kulinarično-filmski dogodek.



Organizatorji vam še svetujejo, da za večerni ogled filma s seboj vzamete tudi kakšna topla oblačila, odejo in pa morda tudi kakšen manjši stol.



Se vidimo!