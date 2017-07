Pr'Hostar podrli rekord vseh rekordov

Pod senzacijo Pr'Hostar, kot so film označili že kmalu po tem, ko je prišel na redne sporede, se podpisuje režiser Luka Marčetič, scenarij zanj sta napisala Goran Hrvaćanin in Dejan Krupić, ki sta odigrala tudi glavni vlogi. (Foto: Karantanija Cinemas)

Sveži rezultati kino obiska kažejo, da je domača satirična komedija Pr'Hostar postala najbolj gledan slovenski film po letu 1991. Gorenjski gaunarji so do danes nasmejali 209.859 gledalcev in s tem prehiteli mladinsko komedijo Gremo mi po svoje, ki je s trenutno 209.869 gledalci na vrhu lestvice najbolj gledanih slovenskih filmov kraljevala vse od začetka leta 2011, ko je za sabo pustila Petelinji zajtrk, ki s 183.093 gledalci zdaj zaseda tretje mesto na lestvici.

Kratek video s sobotne projekcije na prostem, ki se je je v Kranjski gori udeležilo več kot 1.100 gledalcev:

Pod senzacijo Pr'Hostar, kot so film označili že kmalu po tem, ko je prišel na redne sporede, se podpisuje režiser Luka Marčetič, scenarij zanj sta napisala Goran Hrvaćanin in Dejan Krupić, ki sta odigrala tudi glavni vlogi. Poleg njih čestitke za rekord že od sobote prejemajo tudi preostali sodelujoči. Med njimi Igor Kešina, Miha Brajnik, Mateja Terseglav, Aljoša Armuš, Haris Raković, Mario Ćulibrk, Niko Zagode, Yulya Molina, Miri Bolte, Uroš Albert, Jože Robežnik in drugi. Gre za ekipo, ki je film ustvarila v lastni režiji in brez zunanjega financiranja in pomoči utečenih produkcijskih kanalov, kar uspehu dodaja še posebno težo.

Goran Hrvaćanin ob je ob doseženem rekordu povedal: "Naš prvi film zapisan v zgodovino kot najbolj gledan film, čudovito. Vesel sem, da so se ljudje smejali in zabavali in da vse tiste, ki niso verjeli in hoteli podpreti filma, zdaj ščemi. Načrtov še nimamo, ampak se ne mudi, ker jih delajo drugi namesto nas."

Rekordi so eden za drugim padali že začetka predvajanja. Spomnimo: prvo zlato rolo za 25.000 gledalcev je film prejel že prvi konec tedna predvajanja, drugo po prvem tednu, tretjo v enajstih dneh, potem so prišle na vrsto velike zlate role, v slabih treh mesecih je Pr’ Hostar je postal najbolj gledan film leta 2016, ustvarjalci so prejeli tudi medijsko nagrado žaromet za filmsko zgodbo leta in na koncu še dve zlati roli za 150 in 200 tisoč gledalcev. V začetku aprila je bil do prvega mesta na lestvici najbolj gledanih filmov le še korak.

Tega so ustvarjalci filma za sabo pustili včeraj. Rekord je padel prav na Gorenjskem, kjer se filmska zgodba tudi odvija. Številni obiskovalci so ob idiličnem jezeru Jasna v Kranjski gori uživali v največji projekciji na prostem, ki je potekala v organizaciji mobilnega kinematografa Moj kino in občine Kranjska Gora, in se skupaj s filmsko ekipo razveselili velikega uspeha. Komedija Pr'Hostar se je tako z zlatimi črkami zapisala v anale slovenske filmske industrije, česar si ob začetku predvajanja nihče ni drznil napovedati, skozi mesece pa se je vse skupaj zdelo vedno bolj verjetno.