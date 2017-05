Potenje pred polfinalom šova Zvezde plešejo

Bliža se polfinale šova Zvezde plešejo. Da bo še bolj napeto, so zadeve malo zakomplicirali. Pari so se razdelili v dve skupini, za to nedeljo pa so morali naštudirati vsak dve točki. Torej dve skupini, dve točki, dvojno delo, Urška je kar v kolena "zašvicala" ...