Predsedniške volitve 2017 na POP TV in na Kanalu A

Maja Sodja bo v soboto, 14. oktobra, v oddaji 24UR soočila predsedniške kandidate. (Foto: POP TV)

24 UR na POP TV

Sobota, 14. oktobra, v oddaji 24UR

"Z vsebinskimi sklopi in tematskimi vprašanji se bomo s predsedniškimi kandidati dotaknili aktualnih tem," izpostavlja Maja Sodja, ki bo v soboto, 14. oktobra, v oddaji 24UR soočila kandidate. Soočenje bomo v živo predvajali tudi na spletnem portalu 24ur.com. "Na portalu se bodo soočenja ta večer nadaljevala tudi po koncu oddaje, kjer bomo kandidate še podrobneje spoznali," dodaja urednik spletne strani 24ur.com, Denis Oštir.

Ker je programski čas v obdobju volilne kampanje ena najbolj omejenih in zato dragocenih kategorij volilne kampanje, so se v uredništvih odločili, da ga dajo na razpolago tistim kandidatom, ki so se po vseh merilih najbolj približali potencialni izvolitvi.

Petek, 20. oktobra, ob 21.00: Veliko soočenje

Nad 600 kvadratnih metrov velikim studiem, opremljenim z najnovejšo virtualno tehnologijo, bo bdelo osem kamer. Napolnili ga bodo družinski člani predsedniških kandidatov in občinstvo, ki pa bo imelo priložnost pri soočenju tudi aktivno sodelovati. Predsedniške kandidate bo soočila voditeljica Darja Zgonc in jih postavila tudi v neposredno okolje predsedniške vloge, znotraj katere bodo lahko najbolje pokazali, kako so sposobni delovati v opravljanju državniške dolžnosti. Ob tem dodaja:

"Vse kandidatke oziroma kandidati, ki nastopajo na soočenju, dobijo enako priložnost za besedo in pojasnilo svojih stališč ter morebitno repliko, kako spretno oziroma nespretno jo izkoristijo, pa je odvisno od vsakega posameznika. Televizijska soočenja imajo, kljub velikemu preboju družbenih omrežij, močan vpliv na odločitev volivcev, predvsem seveda tistih še neopredeljenih."

Med samim soočenjem bodo s pomočjo Inštituta Mediana merili prepričljivost kandidatov in te rezultate tudi ob koncu pokomentirali.

Predsedniške kandidate bo 20. oktobra na POP TV soočila voditeljica Darja Zgonc, 22. oktobra pa s kolegom Edijem Pucerjem.

Nedelja, 22. oktobra, ob 21. uri: Dan odločitve

To je dan, ko bo znano, kdo bo v predsedniški tekmi najbolj prepričal Slovenijo.Oddaja 24UR in posebna oddaja ob 21. uri bosta posvečena volitvam, terenske ekipe se bodo s prvimi odzivi javljale iz štabov predsedniških kandidatov, v studiu bosta Darja Zgonc in Edi Pucer s strokovnjaki pokomentirala situacijo. Ob 21. uri bo na sporedu posebna oddaja, v kateri bodo že znani rezultati, porazi in zmage. Ob dokončnem razpletu predsedniške tekme bosta voditelja v tej oddaji z gosti pokomentirala izide volitev ter novega predsednika ali predsednico oziroma kandidata za drugi krog temeljito povprašala o njihovih načrtih.

SVET na KANALU A

V oddaji Svet na Kanalu A bodo v dnevnikih predstavili vse predsedniške kandidate. Predvajali jih bodo od 9. oktobra do 17. oktobra. Pripravili bodo tudi dve soočenji znotraj oddaje Svet. Na podlagi javnomnenjske raziskave bodo kandidate razdelili v dve skupini. Soočenja bodo predvajali na Kanalu A v sredo, 18. oktobra, in v četrtek, 19. oktobra.

"Naša ekipa se bo letošnjih volitev lotila malce drugače. Ne gre toliko za formo kot za vsebino. Ne za politiko, ampak ljudi. Ne za govore, ampak odgovore. In ne za politično prepričanje, ampak tudi človeka," dodaja Gregor Trebušak, urednik oddaje Svet na Kanalu A.

Na prvem soočenju bodo Boruta Pahorja, Marjana Šarca in Ljudmilo Novak soočili z mladimi gimnazijskimi debaterji iz vse države. Soočenje bo vodila Nuša Lesar. Na drugem soočenju pa bodo Romano Tomc, Majo Makovec Brenčič, Borisa Popoviča in Angelco Likovič soočili v domu starostnikov v Mariboru. Soočenje bo vodil Gregor Trebušak.

"Med soočenji pa bomo škarje in platno v roke dali tudi našim bralcem. Tako bodo lahko že med soočenji sami izrezali najbolj zanimive izjave ali trenutke ter jih delili s svojimi prijatelji na spletu," obljublja Denis Oštir, urednik 24ur.com. (Foto: POP TV)

24ur.com in družbena omrežja

Do vsega, kar predstavlja letošnja predsedniška tekma, nas loči le en klik na spletni strani 24ur.com. Na zavihku VOL17VE je moč najti vse o kandidatih, njihovih kampanjah, načrtih, željah in podpornikih: "Med soočenji pa bomo škarje in platno v roke dali tudi našim bralcem. Tako bodo lahko že med soočenji sami izrezali najbolj zanimive izjave ali trenutke ter jih delili s svojimi prijatelji na spletu. Pripravili bomo tudi prepise vseh nastopov in tudi po soočenjih omogočili interaktivno iskanje po njih," dodaja Denis Oštir, urednik spletnega portala 24ur.com.

Volitve bomo aktivno pokrivali tudi prek družbenih omrežjih, komentirajte in spremljajte. #vol17ve