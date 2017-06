Predstavljamo vam finalni napovednik največjega kino hita leta

Odkar se je pri desetih letih zaljubil v strip, je Luc Besson sanjaril o Valerianu in Laureline. Več kot 45 let pozneje njegove sanje naposled postajajo resničnost. Režiser, ki slovi po filmih, kot so Leon profesionalec, Peti element in Lucy, pravi, da si je ta film želel posneti že leta nazaj, a je moral potrpeti, da je tehnologija dohitela njegovo domišljijo. »Jean-Claud Mézières, avtor stripa o Valerianu, je z mano sodeloval pri Petem elementu in me ves čas spraševal, zakaj ne posnamem Valeriana« pravi režiser. »In vedno znova sem mu odvračal, da ne morem. V stripu je zgolj deset, dvanajst človeških likov. Vsi ostali so Nezemljani. A ko sem videl film Avatar, so se zadeve, vsaj zame, spremenile. Od tistega trenutka dalje sem vedel, da so možnosti neomejene.«





Skupaj je pri filmu sodelovalo prek 1.800 posameznikov; pri domišljanju in izvedbi posebnih vizualnih učinkov sta posebej za to priložnost sodelovali podjetji WETA in Industrial Light & Magic, dodatno podporo pa je nudil še Rodeo FX; ti trije vrhunski studii, mojstri na področju posebnih učinkov, so odgovorni za podobo filmov oziroma franšiz, kot so Avatar, Gospodar prstanov, Maščevalci: Ultronova doba in Lucy. V Petem elementu iz leta 1997, na primer, je bilo 180 prizorov s posebnimi vizualnimi učinki, v Valerianu jih je 2.734.

Kratka zgodba:

Piše se leto 2740. Valerian (Dane DeHaan) in Laureline (Cara Delevingne) sestavljata moštvo posebnih operativcev, zadolženih za vzdrževanje reda in miru na območjih, poseljenih z ljudmi. Na poseben ukaz ministra za obrambo se podata na nalogo v prečudovito mesto Alfa – nenehno razširjajočo se metropolo, v kateri so se skozi stoletja srečevala bitja z vseh kotičkov ozvezdja in si izmenjevala znanje, podatke in kulturna izročila. A v središču te živahne metropole tiči temačna sila, ki ogroža mirni in miroljubni obstoj tako imenovanega mesta tisočerih planetov, zaradi česar morata Valerian in Laureline razkrinkati to roparsko nastrojeno nevarnost in očuvati ne le Alfo temveč tudi prihodnost celotnega vesolja.





Poleg Care Delevingne in Danea DeHaana bo v filmu igral tudi Clive Owen in svetovna glasbena zvezdnica Rihanna, za katero je Luc Besson izjavil, da ima v filmu veliko in vidno vlogo in da se tega on neznansko veseli.



Filmski spektakel VALERIAN IN MESTO TISOČERIH PLANETOV si boste na velikih platnih lahko ogledali od 27. julija dalje, tudi v 3D.

