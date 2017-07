Presenečenje za oboževalce – trinajsti Doctor Who bo ženska

Izredno priljubljena angleška serija Doctor Who je poskrbela za veliko presenečenje. Že prej se je vedelo, da se bo v Glasgowu rojeni Peter Capaldi kot Doctor Who poslovil z letošnjo deseto sezono, ki jo bo decembra sklenila božična epizoda. Z novim igralcem pa bo znanstveno-fantastična nadaljevanka dobila tudi novega izvršnega producenta. Stevena Moffata bo zamenjal Chris Chibnall, ki je tudi sprejel zanimivo odločitev, in sicer, da za glavno vlogo angažira žensko. Glavno vlogo je tako dobila Jodie Whittaker, ki je ob novici dejala: "Več kot navdušena sem, da bom lahko začela to epsko potovanje – s Chrisom in vsakim oboževalcem serije na svetu. Več kot v čast mi je, da bom igrala doktorico, saj pomeni, da se bom spominjala vsega, kar sem nekoč bila, hkrati pa naredila korak dlje in sprejela tisto, za kar se bori serija: upanje. Komaj čakam."

Kot je povedal Chibnall, so po več mesecih seznamov, pogovorov, avdicij in skrivnosti navdušeni, da lahko izrečejo dobrodošlico Jodie. Kot je poudaril, si je od nekdaj želel, da bi 13. doktorja upodobila ženska. "Njena avdicija za doktorja nas je popolnoma navdušila. Jodie je smešna, navdihujoča, pametna in bo vlogi prinesla veliko humorja, moči in toplote. Trinajsta doktorica je na poti," je dejal producent.

Izbiro je pohvalil tudi Capaldi rekoč, da je čudovita igralka z veliko individualnosti in šarma. Po njegovem mnenju bo odlična doktorica. Serija je s prekinitvami na sporedu že vse od leta 1963.