Prihaja dokumentarec o oboževalcih Freddyja Kruegerja

FredHeads bo dokumentarec o ljubiteljih in oboževalcih filmskega seriala Nočna mora v ulici brestov in njegovega serijskega morilca Freddyja Kreugerja. (Foto: arhiv filma)

Dokumentarec FredHeads, ki ga lahko pričakujemo v letošnjem letu, govori pa o oboževalci grozljivih filmov Nočna mora v ulici brestov in negativca Freddyja Kruegerja. V ZDA obstaja namreč prava skupnost oboževalcev, ki so se poimenovali FredHeads, ki so se tako povezali v veliko družino oboževalcev. Sicer pa so filmi, prvi sega v leto 1984, že od vsega začetka ustvarili pravi kult, ki ga nekateri oboževalci "po božje" častijo, četudi je Freddy precej zloben, a hkrati tudi humorja in sočnih enovrstičnic poln filmski lik.

Dokumentarec govori o tem, kako so filmi in oboževanje Freddyja spremenil življenja oboževalcev, ki predstavijo zgodbe iz svojih življenj, veliko se jih tudi preoblači v like iz filma, izdelujejo Freddyjevo rokavico, masko njegovega izmaličenega obraza in tako naprej. Med njimi so tako običajni ljudje, otroci, kot tudi filmarji in tisti, ki so sodelovali pri posameznih filmih iz seriala. Film se razdela tudi dejstva, kako je serija vplivala na popularno kulturo, filmski svet in tako naprej.

Oglejte si napovednik dokumentarca!