Prihaja francoska komedija Alibi.com

V francoski komediji Alibi.com ne bo manjkalo smeha.

Na filmska platna se vračajo priljubljeni francoski igralci, ki so nas v dobro voljo spravljali v komedijah Babysitting (2014) in Vsi na jug (2015).

V komediji Alibi.com, katere režiser je Philippe Lacheau, bo glavni krivec za zmedo in smeh tokrat mladi poslovnež Greg, ki si ni nikoli predstavljal, da obstaja toliko ljudi, ki so pripravljeni plačati mastne denarce za to, da jim nekdo zagotovi alibi. A njegov start up Alibi.com, ki svojim klientom zagotavlja, da njihovi bližnji nikoli ne izvejo, kaj v resnici počnejo, doživi neverjeten razcvet. Ne samo, da se poslovni uspehi kar vrstijo, sreča celo dekle svojih sanj - čedno svetlolaso Flo, ki ima samo eno 'napako': ne mara lažnivcev. Ker je Greg pravi specialist v izmišljevanju zgodbic, svoji novi ljubezni naplete, da v resnici opravlja delo stevarda. Njegovo življenje pa se še dodatno zaplete, ko ugotovi, da je eden od klientov tudi zaročenkin oče in njegov bodoči tast.

V francoski komediji igrajo Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Nathalie Baye, Didier Bourdon in drugi.