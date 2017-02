Pripravite vile, motike in nože

S kurenti prihaja v naše kraje pomlad in priprave Slovencev - naroda navdušenih vrtičkarjev, so že v polnem teku. Že to nedeljo ob 17.45 na POP TV prihaja 4. sezona priljubljenega Vrtičkanja s Tino in Metko, ob 18.20 pa drugo sezono začenja tudi oddaja Zdravo, Tereza!