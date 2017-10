FOTO: Prispel še Colin Firth – na Visu zbrana že skoraj vsa filmska ekipa

A post shared by Colin Firth Forever (@colinfirthforever) on Oct 1, 2017 at 11:49pm PDT

Oskarjevec Colin Firth je na splitsko letališče prispel v spremstvu producentov filma, medtem ko članov njegove družine ni bilo videti. Po prihodu v obmorsko mesto se je z ladjo odpravil na otok Vis, kjer so se pred Firthom zvrstili že njegovi kolegi Andy Garcia, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Julie Walters in Pierce Brosnan. Snidenja so se takole razveselili ob kosilu.

Filmski James Bond Brosnan, ki je na prizorišče prispel že prejšnji teden, je našel čas, da se je po rivi sprehodil s svojo ženo Keeley Smith.

Firth bo v nadaljevanja filma Mamma mia, ki temelji na pesmih švedske skupine Abba, znova igral bankirja Harryja Brighta. Je potencialni tretji oče filmske Sophie, ki jo igra Seyfridova. Njeno mamo Donnie pa svetovno ena najbolj znanih igralk Meryl Streep.

Čeprav so hrvaški mediji v preteklih tednih poročali, da na Visu pričakujejo tudi Meryl Streep, zdaj ugibajo, ali bo priljubljena igralka sploh prišla v Dalmacijo, ker naj bi v novem nadaljevanju filma umrla. Kot dodaja današnji Jutarnji list, na Visu čakajo še na legendarnega švedskega igralca Stellana Skarsgarda, ki prav tako kot Firth igra morebitnega očeta Sophie.

Hrvaški mediji poročajo, da igralska ekipa uživa v hrani in soncu na otoku Visu. Med drugim so objavili, da je Garcia obiskal sobotno tekmo prve hrvaške nogometne lige v Splitu med Hajdukom in Interjem. Splitčani so prepričani, da je Garcia prinesel srečo domačim nogometašem, ki so premagali goste iz Zaprešića.