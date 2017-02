Ralph Fiennes bo režiral biografski film o baletniku Rudolfu Nurejevu

Ralph Fiennes se bo znova usedel na režiserski stolček. (Foto: Reuters)

Angleški igralec Ralph Fiennes se bo znova znašel v vlogi režiserja. Tokrat je združil moči s scenaristom Davidom Harejem in kupaj bosta posnela film o priznanem ruskem baletniku Rudolfu Nurejevu. Film, ki bo nosil naslov The White Crow, bo temeljil na knjigi Julie Kavanagh Rudolf Nurejev: Življenje.



Fiennes se je sicer kot režiser že preizkusil pri filmih Koriolan in Nevidna ženska, v katerih je tudi nastopil. "To je zgodba o nepomirljivem duhu, domovini, prijateljstvu ter utesnjujočih ideologijah. Hkrati pa gre za zgodbo o življenju in baletni kulturi, ki jo je Nurejev pustil za seboj, ko je zapustil Sovjetsko Zvezo," je o filmu povedal Fiennes.



V glavni vlogi bo nastopil ruski baletnik Oleg Ivenko, Ob Ivenkovu, pa bo v vlogi ženske, ki je baletniku pomagala pri emigraciji v Francijo, nastopila francoska igralka Adele Exarchopoulos. V igralski zasedbi bosta tudi ruski plesalec Sergej Polunin in ruska igralka Čulpan Hamatova. S snemanjem bodo začeli poleti, predvidoma v Sankt Peterburgu in Parizu.