Razkrivamo prvi znani obraz šova Zvezde plešejo

Denis Porčič (Foto: POP TV)

Navzven neustrašen bojevnik, znotraj nežna duša

Trener borilnih veščin, glasbenik in velik dobrodelnež - vsestranski Denis se bo to pomlad zavrtel tudi na plesnem odru največjega šova Zvezde plešejo. Prepričan je, da so borilne veščine, s katerimi se tudi profesionalno ukvarja, močno povezane s plesom in se že zelo veseli, da ga pod okrilje vzame poklicna plesalka, s katero bosta to pomlad osvajala nove korake.

"Sem preprost in prijazen poba," pove Denis, ki za izklesanim telesom in neustrašno podobo borca skriva mehko srce. Je velik zaščitnik živali in še večji dobrodelnež, saj neizmerno rad pomaga ljudem v stiski. Njegovo profesionalno plat življenja predstavljajo borilne veščine, ki so njegova velika ljubezen že od začetka osnovne šole. "Zanje sem pokazal talent že prvem razredu osnovne šole, nekaj let kasneje pa sem odkril tudi glasbo," razkrije in še doda, da je konec osnovne šole začel s pisanjem poezije in stihov.

Od sodelovanja v šovu Zvezde plešejo pričakuje dobro zabavo in predvsem več plesnega znanja. "Gledalcem pa sporočam, naj bodo popustljivi in prizanesljivi, saj bom to delal prvič," z nasmehom zaključi Gorenjec.

"Gledalcem sporočam, naj bodo popustljivi in prizanesljivi, saj bom to delal prvič." (Foto: POP TV)

Ne zamudite največjega plesnega šova te pomladi, Zvezde plešejo. Kmalu na POP TV in VOYO.