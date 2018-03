Razkrivamo, s kom se bodo vrtele zvezdnice

Razkrili smo že, kateri zvezdniki bodo plesali s katerimi profesionalnimi plesalkami, zdaj pa predstavljamo še zvezdnice in njihove profesionalne soplesalce:

GORKA BERDEN in ANDREJ REBULA

Gorka Berden in Andrej Rebula (Foto: POP TV)

Igralko, ki se ne ustraši izzivov, Gorko Berden, bo pravilne plesne drže, kot se je ob predstavitvi izrazila, da se jo želi naučiti, učil Andrej Rebula. Trener plesa in koreograf v plesni šoli Rebula, ki poskrbi tudi za plesne korake maturantov, se nove sezone izjemno veseli: "Oddaja se je izkazala kot izjemno pozitivna, zabavna, a na trenutke tudi zelo naporna." Ob tem pa še doda, da od druge sezone pričakuje veliko zabave, plesa, novih koreografij in vsakdanjih spontanih pozitivnih presenečenj.

IVICA VERGAN in MATEJ KRAJCER

Ivica Vergan in Matej Krajcer (Foto: POP TV)

Najstarejša plesalka z neskončno energijo, ki jo lahko vidite na odrih, ko nastopajo Primorski fantje, Ivica Vergan, se bo zavrtela z Matejem Krajcerjem. Čeprav Ivica pravi, da po navadi pleše solo, jo bo Matej z bogatimi izkušnjami, saj je svetovni prvak in prvak Blackpoola v Latinsko Ameriških plesih, zagotovo naučil. Matej, ki je plesni trener in učitelj v plesnem centru Feniks, letos poleg treningov pričakuje prijetno druženje: "Za letošnjo sezono pričakujem nove izzive, nove zanimive zvezde, nove plesne točke in seveda novo svežo energijo. Upam na prijetno druženje ob napornem treningu in delu." Glede na to, da je prava ustvarjalna duša, bo zagotovo tudi letos na odru pričaral sanjske plesne pravljice, hkrati pa dodaja, da si želi z Ivico priplesati do finala.

NATALIJA BRATKOVIČ in ARNEJ IVKOVIČ

Natalija Bratkovič in Arnej Ivkovi (Foto: POP TV)

Nasmejana in srčna radijka in voditeljica, ki je jeseni krmarila šov Kmetija, Natalija Bratkovič, je dobila najmlajšega plesalca Arneja Ivkoviča. Arnejevi prvi plesni koraki segajo v zgodnje otroštvo, ko je v majhni plesni skupini iz vrtca, tako kot sedaj, nastopal na večjih prireditvah in drugih velikih odrih. Svojo plesno kariero je začel leta 2005 v show danceu, kjer je kot otrok precej izstopal. Po razpadu plesne skupine je svojo kariero nadaljeval v latinskoameriških in standardnih plesih ter naniazal kar nekaj uspešnih rezultatov. Danes je trener v plesni šoli Salsero, med drugim pa je tudi prejemnik priznanja za športnika leta 2012 in 2016. Lani je šov spremljal preko televizijskih zaslonov, od nekdaj pa si želi v njem tudi zaplesati in ta želja se mu je letos izpolnila. "Verjamem da bom skupaj z vso odlično ekipo ustvaril popolnoma novo in še boljše vzdušje ter poskrbel, da se bomo vsi zabavali," pravi Arnej, ki pričakuje tudi veliko novih sklenjenih prijateljstev.

NATALIJA GROS in MIHA PERAT

Natalija Gros in Miha Perat (Foto: POP TV)

Odločna, iskrena in drzna nekdanja plezalka Natalija Gros, ki v teh dneh predstavlja še zadnji film pokojnega moža Zadnji ledeni lovci, bo zaplesala z lanskim finalistom Miho Peratom. Miha že 20 let kot vaditelj, učitelj in trener predaja bogato plesno znanje vsem željnim plesa, trenutno bogati znanje plesalcev plesne šole Miro. "Svoje plesno znanje sem z velikim veseljem delil in predajal tudi prav posebnim ljudem, kot so slepi in slabovidni, osebe z lažjo in težjo motnjo v razvoju in prav oni me velikokrat dodatno motivirajo in mi dajo energijo za nadaljnje ustvarjenje," pravi Miha, ki se veseli nove sezone, za katero gledalcem zagotavlja, da bo pestra in zanimiva.

REBEKA DREMELJ in TOMAŽ ŠTER

Rebeka Dremelj in Tomaž Šter (Foto: POP TV)

Nekdanja miss, pevka in sveže pečena blogerka Rebeka Dremelj, bo plesne korake pilila s plesalcem Tomažem Šterom. Tomaž je plesni učitelj v Gibalnem inštitutu Vija Vaja, ki mu je lanska sezona prinesla prav posebno sodelovanje – združil je moči s plesalko Valeriyo Musino, s katero zdaj skupaj nastopata. "Lanska sezona je bila super zanimiva, zabavna in pa dragocena izkušnja, saj smo se z veliko stvarmi spopadali prvič. Z Aleksandro sva res uživala, a žal zelo hitro odplesala iz oddaje," je strnil svoje spomine in opisal pričakovanja: "Pričakujem, da bo med plesalci in zvezdami še več smeha, povezovanja, sproščenega druženja na parketu pa seveda veliko atraktivnih in vrhunskih plesnih točk."

SANJA MODRIĆ in MIHA VODIČAR

Sanja Modrić in Miha Vodičar (Foto: POP TV)

Sončna športna novinarka in voditeljica Sanja Modrić bo plesala z najvišjim plesalcem Miho Vodičarjem. Miha, ki velja za enega najuspešnejših slovenskih plesalcev, je dvakratni svetovni prvak, evropski prvak, zmagovalec svetovnega pokala in večkratni slovenski državni prvak, učitelj v plesni šoli Bolero v Ljubljani in plesni šoli Salsero v Mariboru, je prvo sezono spremljal z domačega kavča, kar ga je za drugo sezono še bolj podžgalo in se neskončno veseli plesa, nastopov, druženj.