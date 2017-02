Razkrivamo voditelja, ki nas bosta popeljala v glamurozno plesno pomlad

V voditeljski vlogi bosta na plesnem parketu vrtela pete in jezike Tara Zupančič in Peter Poles. (Foto: POP TV)

Že to pomlad na POP TV in VOYO prihaja najbolj priljubljen plesni šov na svetu Zvezde plešejo, v katerem bomo spremljali profesionalne slovenske plesalce, ki bodo plesali z znanimi obrazi. Pari se bodo tedensko pomerili z določeno koreografijo, kdo je s plesom najbolj prepričal pa bo ocenjevala tako stroga žirija, kot tudi vi, gledalci. V vlogi voditeljev bosta na plesnem parketu vrtela pete in jezike simpatična Tara Zupančič in stari maček Peter Poles.

"Ko bomo začeli z oddajo bo vse novo, tako za naju, kot za gledalce," pravi Peter, ki se novih izzivov zelo radosti. Zgodba, ki jo bodo s tedna v teden pisali tekmovalci in plesalci, bo z vsakim nastopom bogatejša. "Počasi se bodo začela tkati razmerja, pokazalo se bo, kdo se res pripravi, briljantno odpleše in kdo ima plesni talent, za katerega sploh nismo vedeli."

Tara je bila ob novici, da bo voditeljica plesnega šova, ganjena. (Foto: POP TV)

Tara je priznala, da je bila ob novici, da bo prav ona voditeljica novega plesnega šova, kar malo ganjena, najbolj pa se veseli tistih čustvenih momentov: "Tistih, ki jih bodo pustili naši tekmovalci na odru." Momentov, ki bodo preplavili studio ob perfektno izpeljanem plesnem nastopu. Ples simpatični voditeljici pomeni kreativo, umetnost, sproščenost in zabavo, vsega tega pa bomo v izobilju deležni tudi v vsaki oddaji. Ne zamudite najbolj plesne pomladi tudi vi!