Renee Zellweger čaka težka filmska naloga

Renee Zellweger (Foto: Backgrid)

Kot smo že pisali, se je po letu 2010 priljubljena igralka Renee Zellweger umaknila iz javnosti in nehala igrati v filmih. Zdaj se na velika platna vrnila z dramo Same Kind of Different as Me.

Pred kratkim je zaključila tudi snemanje filma Best Day of My Life, v katerem igra tudi Sarah Jessica Parker, čaka pa jo tudi snemanje romantične drame Berlin, I Love You, v katerem bodo igrali tudi zvezdniki, kot so Jared Leto, Keira Knightley in Orlando Bloom.

Zdaj pa so tuji mediji zapisali, da igralko, ki jo vsi poznajo kot Bridget Jones, čaka prava ikonična vloga. Zaigrala bo namreč filmsko in glasbeno legendo preteklega stoletja, Judy Garland.

Judy Garland (Čarovnik iz Oza, Meet Me in St. Louis, A Star Is Born ...), ameriška igralka in pevka, ki je svojo kariero začela še kot otrok, je ikona ameriške kinematografije. Skozi dolgoletno kariero je prejela številne nagrade, tako na področju kinematografije kot glasbe. Igralka je umrla v 47. letu starosti zaradi predoziranja z mamili.

Prihajajoči film, ki so ga naslovili Judy, naj bi se osredotočil na njene londonske nastope leta 1968, takrat se je igralka borila s svojim menedžmentom ter se spogledovala s svojim petim soprogom, Mickeyjem Deanom.