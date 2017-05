Režiser bo napisal predzgodbo kultnemu filmu Vročina

Kultna kriminalka Vročina z De Nirom in Pacinom sega v leto 1995. (Foto: arhiv filma)

74-letni Michael Mann se te dni počuti precej literarno. Nedavno se je izvedelo, da je s producentom Michaelom De Luco odkupil pravice za roman Marka Bowdena Hue 1968, zdaj pa s partnerjem Reedom Farrelom Colemanom snuje predzgodbo (prequel) svojemu filmu Vročina (Heat).



Coleman je kot pesnik in avtor kriminalnih zgodb nedavno objavil roman What You Break, za Where it Hurts pa je nominiran za nagrado Edward. Film Vročina je Mann posnel leta 1995, še zdaj pa velja za enega boljših kriminalno-policijskih filmov. V njem je policaja zaigral Al Pacino, roparja pa Robert De Niro. Poleg njiju pa so v filmu še Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Amy Brenneman, Ashley Judd in Danny Trejo.



Nova zgodba Manna in Colemana bo služila kot predzgodba omenjenemu filmu, izšla pa bo enkrat prihodnje leto. Ali bodo filmoljubci v naslednjih letih priče novemu odličnemu filmu, pa bomo videli.