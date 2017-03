Rojstno mesto Robina Hooda postavljeno v hrvaški Istri

V Završju so dva dni snemali začetek filma Robin Hood, radovednežem, vključno z novinarji pa so preprečili vstop v istrsko mestece. Neuradno naj bi snemali sceno, v kateri se Robin Hood na pogorišču svojega rojstnega mesta in doma odloča, da se bo bojeval proti zloglasnemu šerifu iz Nottinghama.

Kot je poročal Jutarnji list, naj bi se ekipa po snemanju v Istri odpravila na Madžarsko, kjer bodo opravili studijski del snemanja. Na to naj bi se pomladi, ko bo okolje ozelenelo, znova vrnili v okolico Grožnjana, za potrebe snemanja scene boja druščine Robina Hooda proti vojakom nottinghamskega šerifa.

Novi filmski Robin Hood je Taron Egerton, njegova izbranka Marion pa Eva Hewson, medtem ko je nottinghamski šerif Ben Mendelsohn.



Za razliko od Dubrovnika, kjer je filmska ekipa snemala 12 dni s 1500 ljudmi, je pri snemanju v Završju sodelovalo približno 200 oseb, med njimi tudi priljubljena igralca Jamie Foxx in Jamie Dornan, ki v celovečercu igrata zvesta prijatelja Robina Hooda, Malega Johna in Willa Scarleta.



Režiser filma je Otto Bathurst, med producenti filma pa je tudi Leonardo DiCaprio. Premiera je predvidena za prihodnje leto.