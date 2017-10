Romeru posthumno zvezda na Pločniku slavnih

Georgea Romera bodo 25. oktobra posthumno počastili z odkritjem zvezde na hollywoodskem Pločniku slave. (Foto: AP)

Kultni režiser George Romero, ki bi moral letos biti osrednji gost Grossmannovega festivala v Ljutomeru, je umrl 16. julija v 78. letu starosti na svojem domu v Torontu za posledicami raka na pljučih. Na slovesnosti 25. oktobra poleg režiserjevih prijateljev in oboževalcev pričakujejo tudi britanskega režiserja Edgarja Wrighta.

Film Noč živih mrtvecev George (1968), pod katerega se je podpisal kot soscenarist in režiser, je povzročil revolucijo v žanrskem filmu. S filmom je nepovratno vstopil v moderno dobo in za sabo pustil vse stare grozljivke.

Enega najbolj dobičkonosnih neodvisnih filmov v zgodovini kinematografije - v blagajne je prinesel kar 30 milijonov dolarjev – je Ameriška kongresna knjižnica označila za "kulturno, zgodovinsko in estetsko pomembnega". Z nadaljevanjema Zora živih mrtvecev (1978) in Dan živih mrtvecev (1985) sestavlja eno najvplivnejših filmskih trilogij.

Romera so mnogi označili za "botra mrtvih". Njegova zombijevska apokalipsa je pomembno vplivala na delo številnih režiserjev in drugih ustvarjalcev. Režiral je tudi filme, kot so Zblazneli, Creepshow, Martin, Monkey Shines in Temna polovica.