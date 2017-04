S katero bo plesal Matej?

A post shared by Leticia Yebuah (@leticiasy) on Mar 31, 2017 at 3:29am PDT

Leticia Slapnik Yebuah in Matej Krajcer (Foto: Miro Majcen)

''S katero bo v nedeljo plesal Matej?'' se je pod objavljeno fotografijo na Instagramu pošalila Leticia Slapnik Yebuah. Na fotografiji je namreč pozirala skupaj s svojim plesnim partnerjem Matejem Krajcerjem in svojo sestro dvojčico Ireno Yebuah Tiran, ki jo je širša slovenska javnost spoznala kot žirantko v šovu Znan obraz ima svoj glas.

Ne zamudite plesnega spektakla Zvezde plešejo v nedeljo, 2. aprila, ob 20.00 na POP TV.

Naše plesne zvezde se bodo to nedeljo, 2. aprila, zavrtele v ritmih filmske glasbe, ki se je nekateri že zelo veselijo. Priprave na nastop so vzeli zelo resno. Leticia Slapnik Yebuah in Matej Krajcer bosta pokazala, kako dobro sta se naučila dunajski valček, in se zavrtela na pesem iz filma Telesni stražar.