S Terminatorjem se po 26 letih vrača tudi Linda Hamilton

To, da se je kultni režiser James Cameron vrnil k Terminatorju in pripravlja šesto nadaljevanje te legendarne znanstveno-fantastične franšize, ni več skrivnost, je pa zdaj presenetil z razkritjem, da se bo v novem filmu poleg Arnolda Schwarzeneggerja vrnila tudi Linda Hamilton, ki je igrala trdoživo Sarah Connor.

Cameron namreč želi spremeniti dojemanje spolnih vlog v akcijskih filmih. "Takrat je bila zelo pomembna za dojemanje akcijskih zvezdnikov v povezavi s spolom, in to, da se bo takšna bojevnica vrnila, bo velika pomenljiva gesta," je dejal.

"V filmih vidimo mnogo 50 in 60-letnikov, ki ubijajo zlobneže, nikoli pa ne žensk takšnih starosti v tej vlogi," je dodal. Že ob izidu prvega Terminatorja so film slavili zaradi feministične drže, saj je Hamiltonova v akcijskem filmu igrala pomembno vlogo, kar je še danes precej redko, saj se ženske v takšnih filmih pojavljajo pretežno kot objekti poželenja in ne v aktivnih vlogah. "Sarah Connor pa ni bila lepotna ikona, ampak močna in težavna. Spoštovanje gledalcev si je prislužila s pogumom in odločnostjo," je dejal Cameron.

Film je že v predprodukciji, Cameron je odgovoren za zgodbo, z režijo pa se spopada režiser Deadpoola Tim Miller.

Hamiltonova je Sarah Connor igrala v originalnem Terminatorju leta 1984 in še sedem let kasneje v Terminator 2: Sodni dan.

Igralka se je leta 1997 poročila s Cameronom, a sta se že čez dve leti ločila.

Kdaj film prihaja v kina, še ni znano.