'Življenje se mi je spremenilo na bolje!'

MasterChef ti spremeni življenje, meni se je življenje spremenilo na bolje, hvaležna sem za to. (Foto: Branka Resnik)

"Mamina kuhinja je bila tista, ki je na meni pustila pečat. Veliko sem kuhala, a to ni bila visoka kuhinja. Ko se je govorilo o pireju, je bil mišljen krompirjev pire, ne pire iz cvetače ali pastinaka ... Sama sem bolj za piščanca, tako mi je bilo tuje peči na primer jagnjetino, pripraviti biftek. Nisem poznala nekih kuharskih tehnik. Ko sem šla v MasterChef Slovenija, priznam, nisem vedela na kakšni temperaturi se mora peči meso. Bila sem nepripravljena, mislila sem, da znam

kuhati," mi zaupa Salome, ki je v tretji sezoni oddaje MasterChef Slovenija osvojila 'bronasto medaljo'. Salome je, tako kot ostali tekmovalci v oddaji imela kar nekaj vzponov in padcev, v oddaji pa prvič doživela, da jo je mama poklicala kot Salome in ne Nenad. Kakor pravi sama, ji je oddaja prinesla veliko, tako na osebnem kot profesionalnem nivoju.

Ne gre samo z glavo. Srce je zelo pomembno, ljubezen do hrane ... (Foto: POP TV)

"MasterChef ti spremeni življenje, meni se je življenje spremenilo na bolje, hvaležna sem za to. Ne vem kaj me čaka v prihodnosti, ampak grem naprej. Če si nekdo želi uspeti in zna kuhati je MasterChef idealna oddaja za to," je navdušena.

Čeprav ji je kuhinja blizu, pa ni bila doma v moderni, visoki kuhinji, zato ji je bila oddaja izziv: "Za prijatelje vedno kuham, tudi doma sem kdaj kuhala namesto mame, a to je bila vedno domača hrana, ko je na primer golaž. Tega v MasterChefu ni bilo, ker je bilo vse omejeno tudi s časom. V oddaji se je pač iskala moderna kuhinja, možgani so delili ves čas, vedno je bilo treba iskati nove ideje ..."

Kuhanje z možgani ali srcem?

"Ne gre samo z glavo. Srce je zelo pomembno, ljubezen do hrane ...," čeprav so tehnike pomembne, brez pravil ne gre ... A Salome doda, da brez ljubezni do hrane ne gre. Hrana ni samo nekaj, kar potrebujemo za preživetje. Hrana je doživetje, tako med kuhanjem, kot ko se usedemo za mizo in končno poskusimo, kaj smo ustvarili. Za Salome je bilo kuhanje in sodelovanje v oddaji tudi neke vrste terapija, kajti oddaja ji je priskrbela tudi poseben trenutek – mamin klic. "Eden najlepših trenutkov je bil zagotovo mamin klic, tako je POP TV naredil zame še malo terapije, zelo sem hvaležna za to. Še zdaj, kadar vidim ta posnetek, jokam, res dragocene trenutek. Drugače pa je eden lepših trenutkov zagotovo tudi, ko te sodniki pohvalijo.

Na začetku sem se borila s tem, koliko mora biti jed začinjena, kako narediti dober pire, peči meso ... Iskreno, na začetku nisem imela časa, da bi se ukvarjala še s tem, kako je krožnik na koncu videti." In tega ne bo nikoli pozabila, oddaja ji je spremenila življenje na bolje.

A bili so tudi temni in težki trenutki ...

"Pritisk sodnikov ni majhen, to zna zmesti vsakega, vendar je njihova kritika namenjena temu, da ti pomagajo, ne karajo. A ker smo bili pod stresom nismo razumeli, kaj so nam želeli povedati. Bili so trenutki, ko sem želela dvigniti roke v zrak, na primer, ko je v nekem trenutku do mene pristopil Luka Jezeršek, sem si res mislila, da imam vsega dovolj. Ljudje pred televizijskimi ekrani ne vidijo, kaj vse se kriva zadaj, stres, adrenalin ... Utrujeni smo bili cel čas. Vedno sem pred začetkom oddaje prosila angele, da mi pomagajo – nisem prosila, da pridem do glavne nagrade, ampak sem prosila samo za to, da bodo pod škatlo sestavine, s katerimi bom znala kuhati."

Še vedno pa ne more pozabiti ene jedi – kokic. Iz kokic so morali namreč pripraviti jed, pri tem pa so se morali potruditi, da bo sestavina, ki jo navadno grizljamo ob gledanju filmov, v končni jedi čim bolj izstopala. Salome se je odločila, da bo naredila karamelizirane kokice. A ko so ji sotekmovalci dejali, da so se ji zažgale, jih je zavrgla. "Kokic ne bom nikoli pozabila ... Ko smo dobili ta izziv, sem se spomnila, da sem pred časom gledala oddajo na televiziji, kako je Ramsay pripravil karameliziane kokice. A nisem se spomnila celega recepta in zato sem mogla improvizirati. Zmedli pa so me sotekmovalci, kajti dobila sem občutek, da sem edina, ki ne znam kuhati. Tako hitro dobiš nizko samozavest, zato so bili tudi čustveni trenutki in solze. Ampak čez oddajo sem videla, da sem tudi jaz dobra," opiše težke trenutke v oddaji. Čeprav ni bilo vedno preprosto, meni, da je bila izkušnja nekaj zelo lepega, kajti dobila je cel kup novih želja, ki jim želi slediti.

V tretji sezoni smo tako dobili prvo žensko zmagovalko kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. To je postala 27-letna Sara Rutar iz Izole, ki je poleg pokala in laskavega naziva osvojila tudi denarno nagrado v vrednosti 50 tisoč evrov. Tudi Salome je navijala zanjo: "Moram pohvaliti Saro, kadarkoli sem jo vprašala za kak nasvet, mi je vedno pomagala, zato sem na koncu zanjo tudi navijala. Imeti dober odnos do drugih je pomembno."

Ne vem kaj me čaka v prihodnosti, ampak grem naprej. (Foto: Branka Resnik)

Torej, kako se pripraviti, preden se vstopi v kuhinjo MasterChef?

Kot je že zgoraj rekla Salome, so potrebni možgani in srce. "Imeti morate željo in cilj. Če nimate dovolj radi kuhinje ter nimate vsaj osnov, potem bo težka. A nikakor ne nemogoče. Že mamina kuhinja je nekaj, imeti morate veliko željo ter se znati boriti. Nujno poslušajte komentarje od sodnikov, kar je zelo pomembno je tudi to, da se res dobro posluša navodila." Salome še doda, da se je pred samim tekmovanjem vrgla v teorijo in poznavanje kuhinje, kupila je kuharske knjige, gledala kuharske programe na televiziji, brskala po spletu ... že to je bila nova lepa izkušnja.

Na koncu oddaje je Salome dokazala, da je bila mamina kuhinja tista bistvena podlaga, ki jo je gnala naprej, dodala je ščepec želje ter pest zagnanosti in si tako priborila vrhunsko tretje mesto. Po sami podaji pa je svojo ljubezen do kuhanja nadaljevala z delom v restavraciji z moderno hrano. "Pred oddajo nisem razmišljala, da bi imela kariero v kuhinji. Tudi zdaj ne vem, če bom ostala v teh vodah. Vem pa, da želim napredovati, želim se učiti, ne vem pa še, kje bi to lahko našla. Želim se učiti tako o sladicah kot o glavnih jedeh. Šla bi v ekipo, kjer bi se naučila še več. Nenazadnje bi imela tudi nekaj svojega. Spet me vleče tudi v ' show business'. Ampak sanje so – biti svoj šef."