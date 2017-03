Zakaj je Gorski zdravnik tako prevzel slovenske gledalce (in predvsem gledalke)?

Simpatični zdravnik Martin Gruber (Hans Sigl) je prevzel slovenske gledalce in še posebno gledalke. (Foto: POP TV)

Ko je junija lani na naše televizijske ekrane prišla serija Gorski zdravnik, je bilo sicer slutiti, da bo ljudem prirasla k srcu, a takšna evforija, ki jo je v resnici povzročil dr. Martin Gruber, je marsikoga milo rečeno presenetila.

V le štirih mesecih predvajanja je ta nemško-avstrijska serija, ki je narejena po vzorcu istoimenske serije iz leta 1992, tako navdušila Slovence, da so bili poletne večere prikovani pred ekrane. Ko se je zaslišala pesem Patience skupine Take That, so vse spustili iz rok in se posvetili čudoviti gorski pustolovščini. Serija je od prvega trenutka zasvojila gledalce in dosegala neverjetno gledanost. Med domačimi in tujimi serijami jo je za svojo vzelo največ gledalcev v zadnjih desetih letih v poletnem obdobju.

Gorski zdravnik končno prihaja v Slovenijo! Vabljeni na brezplačno druženje 16. marca, v ljubljanski Mercator Šiška. Čaka vas dr. Gruber, pa domače dobrote in Avsenikova harmonika. Če potrebujete prevoz iz kateregakoli konca Slovenije, pokličite 080 20 80.

V prvem tednu septembra, ko se je začela zadnja posneta - deveta - sezona Gorskega zdravnika, je dosegla 11,8-odstotni rating in 51-odstotni delež.

Ne le, da je serija dosegla rekordno gledanost ko je pred zasloni najmanj ljudi, temveč je povzročila takšno evforijo, da so se začeli Slovenci množično odpravljati "po poteh Gorskega zdravnika". Turistične agencije so začele organizirati avtobusne izlete na avstrijsko Tirolsko, v idilični kraj Ellmau, kjer snemajo priljubljeno serijo. Ljudje tja odhajajo, ker si želijo od blizu videti če ne zdravnika pa vsaj naravo, poleg tega pa ničesar ne snemajo v studijih temveč v pristnih objektih, kar je ljudem še toliko bolj zanimivo, saj si lahko ogledajo zakulisje snemanja.

V vasi Ellmau, ki ima 2700 prebivalcev, živijo s tisočimi turisti. Sicer so tam že po 2. svetovni vojni začeli načrtno razvijati in vlagati v filmski turizem, in zdaj imajo v sezoni 10.000 gostov. Večina jih je tam zaradi gorskega zdravnika.

V seriji spremljamo dogodivščine tirolskega zdravnika Martina Gruberja, ki je 15 let v New Yorku delal kot kirurg, nato pa se je na mamin rojstni dan vrnil v rodni kraj Ellmau. Kar bi moral biti le kratek obisk, zaradi spleta okoliščin postane kar trajen povratek. Soočiti se mora s smrtjo svakinje Sonje, ki je bila tudi njegova prva ljubezen, ter nepričakovanim odkritjem, da ima enajstletno hčer. Odloči se, da bo prevzel ordinacijo ostarelega zdravnika dr. Melchingerja in skupaj z bratom Hansom pomagal pri reševanju tveganih nesreč v bližnjih gorah.

Serijo so začeli predvajati leta 2007, samo v Nemčiji ima 10 milijonov gledalcev, gledajo pa jo v 11 državah. Že dejstvo, da jo zaradi izjemne priljubljenosti snemajo že 10 let, je dovolj zgovorno.

Zakaj je serija tako neverjetno priljubljena?

Zdravniške serije so tudi sicer najbolj popularne med vsemi, še posebej pa so bili vedno privlačni čedni zdravniki, a zakaj je ravno gorski zdravnik slovenske gledalce tako močno prevzel?

Poleg ljubezenskih zapletov in napetega reševanja človeških življenj pri Gorskem zdravniku najbolj navdušuje prečudovita pokrajina. (Foto: POP TV)

Ne le ljubezenski zapleti in napetost pri reševanju življenj, ogromno vlogo je odigrala čudovita idilična pokrajina, kjer se zgodba odvija, saj so čudovite Alpe slovenskemu gledalcu še kako blizu. Osupljiva pokrajina in vaško življenje vzbujata občutek domačnosti in preprostosti, ki v sodobnem svetu izginja. Nadomeščajo jo hitri, brezosebni odnosi in kupi stvari; pristni umirjeni odnosi, kakršni so značilni za vasi, pa se vse bolj razblinjajo.

In ker se glavni junak, doktor Gruber, iz središča modernega sveta, kraja, kamor gredo vsi uresničevat svoje sanje in kjer naj bi se cedila med in mleko - New Yorka - vrne v domač kraj in tam ostane, to prinaša sporočilo, da je najlepše vendarle doma. Zavedanje, da nobena še kako mondena mesta ne morejo nadomestiti tiste srčnosti toplih odnosov, ki vladajo v majhnih vaških skupnostih, večino ljudi pomirja.

Ekskluzivni intervju s Hansom Siglom si lahko preberete tukaj.

Serija je prepričala mnogo starejših gledalcev, ki se med sodobnimi serijami ne znajdejo več, saj te nagovarjajo mlado občinstvo, ki živi v povsem drugačnem svetu z elektronskimi napravami, družbenimi omrežji in povsem v drugačnih odnosih, kot so jih vajeni starejši. Ti so pri Gorskem zdravniku hipoma začutili tisto, kar vsak dan bolj izginja - preprosto domačnost. Pa ne le starejši, tudi mnogo mladih hrepeni po istem, zato je serija navdušila prav vse generacije.

Še najbolj pa je seveda navdušila ženske, saj je doktor Gruber seveda tudi zelo privlačen. Serijo je poleti vsak dan v povprečju spremljala skoraj polovica gledalk v živo (47 odstotkov).

Gorska pustolovščina je slovenske gledalce prevzela tako, kot še skoraj nobena serija do zdaj. Le še ena je sprožila podobno evforijo.

Evforija, kakršne ni bilo vse od Esmeralde

Januarja 1998 je POP TV v program uvrstil prvo telenovelo v španskem jeziku – Esmeraldo – ki smo jo Slovenci v hipu vzeli za svojo. V povprečju jo je spremljalo kar 75 odstotkov celotnega TV-občinstva, glavna igralka Leticia Calderon pa je v hipu postala kraljica slovenskih src.

Zato se je POP TV odločil, da jo pripelje v Slovenijo. Leticia je v organizaciji POP TV v začetku julija 1998 obiskala Ljubljano in Maribor, kjer se je z njo srečalo na tisoče ljudi. Srečanja so bila ganljiva, polna solz, navdušenja, ekstaze in ljubezni, pa tudi prerivanja. Oboževalci, od otrok do najstarejših, so več ur čakali, da vidijo svojo zvezdo. Kraljica slovenskih src se je naučila tudi stavka "Rada vas imam", ki ga je vneto ponavljala oboževalcem, pogosto ganjena do solz zaradi navdušenja nad velikodušnim sprejemom oboževalcev.

"Gorski zdravnik" Hans Sigl prihaja v Slovenijo!

In zdaj, skoraj 20 let po množični evforiji, se je POP TV odločil, da svoje zveste gledalce razveseli z obiskom samega "gorskega zdravnika", igralca Hansa Sigla.

Ali bo tudi on zajokal, še ne vemo, zagotovo pa bo ganjen nad sprejemom, ki mu ga bodo 16. marca med okrog 16.30 priredili goreči oboževalci in legendarni slovenski ansambel Avseniki.

Najbolj je serija Gorski zdravnik navdušila ženske, poleti jo je vsak dan v povprečju spremljala skoraj polovica gledalk v živo. (Foto: POP TV)

Tudi Sigl se je že naučil nekaj slovenskih besed, sicer pa bo to zanj prvi obisk Slovenije, ki se ga neizmerno veseli. Ve tudi, da ima tukaj mnogo gorečih oboževalcev. "Komaj čakam, da se bom lahko v živo srečal s slovenskimi oboževalkami in oboževalci ter se jim zahvalil, da tako zvesto spremljajo serijo Gorski zdravnik. Obiska se res že zelo veselim. S seboj bom prinesel veliko dobre volje in prepričan sem, da se bomo imeli skupaj izjemno lepo. Za vsakega si bom vzel čas in zagotovo bomo skupaj preživeli res lepo popoldne. Ter naredili kakšen selfi, dva, tri," je povedal v intervjuju, ki smo ga opravili z njim. Tukaj ga lahko preberete v celoti.

Pojasnil je tudi, čemu pripisuje priljubljenost serije: "Gre za lepo družinsko zgodbo, ki se v današnjem času zdi precej neverjetna, saj zelo malo otrok živi na kmetih, tja se po šoli praktično nihče več ne vrne. A zdi se, da imajo gledalci tako okolje radi, morda hrepenijo po njem."

20. marca na POP TV prihaja nova sezona. Kaj prinaša?

Hans Sigl nas bo obiskal le par dni preden se na ekrane vrne najljubši slovenski zdravnik. Na POP TV si boste lahko že v ponedeljek, 20. marca, ogledali novo, deseto sezono serije Gorski zdravnik.

Martin Gruber je družinski človek. (Foto: POP TV)

In kaj nam prinaša? "Temni oblaki se bodo nekoliko razblinili, Martin Gruber si bo glede številnih stvari prišel na jasno in ponovno se bo zdelo, da se vse postavlja na svoje mesto. Deseta sezona je kar zadeva odnose morda ena bolj mirnih, a ima zelo veliko močnih zgodb. To pomeni, da bo veliko zelo lepih, čustvenih primerov, na zasebnem področju pa se bo zdelo, da je Martina srečala pamet. Morda bodo gledalci enkrat ali dvakrat nekoliko trepetali za svojega doktorja Gruberja, ampak bo preživel, brez skrbi," nam je zaupal Sigl.

Če je serija Gorski zdravnik prepričala tudi vas, in si želite ob domačih dobrotah in melodijah legendarnih Avsenikov zabavati, družiti s prijatelji in s svojim najljubšim zdravnikom, potem 16. marca ne smete manjkati v Mercatorju Šiška v Ljubljani.

Dveurni brezplačni dogodek, ki ga res ne smete zamuditi, se bo z nastopom Avsenikov začel ob 15.30, slavni zdravnik pa pride ob 16.30. Za dobro voljo bo poskrbela tudi skupina Xequtifz. Ne skrbite, vstopnic za ta dogodek ne potrebujete, prav tako ni ovir, če niste iz Ljubljane. Če potrebujete prevoz iz kateregakoli konca Slovenije, pokličite brezplačni telefon 080 20 80 in si s prijatelji privoščite izlet in zabavo.