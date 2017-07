Se spomnite filma Milice? Po 20 letih dobiva nadaljevanje!

Gotovo se spomnite, če ste z Dolenjske, pa sploh, filma Milice. Franci Kek, Sašo Đukić in Jani Muhič v dolenjski komediji leta 1997. Nizko proračunska "fora" je postala velik hit in pridušali so se, da bodo enega posneli na vsakih 20 let. In tako zdaj, leta 2017, nastaja film Milice 2. V akcijski komediji tokrat nastopa skoraj vsa slovenska estrada.