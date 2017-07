Septembra končno prva klapa biografskega filma o Queenih

Legendarni Queen (Foto: Reuters)

"Film je končno v nastajanju," piše na spletni strani skupine Queen. Sprva naj bi v dolgo pričakovanem biografskem filmu režiserja Dexterja Fletcherja o slavni zasedbi Mercuryja upodobil Sacha Baron Cohen, v zdajšnji različici oz. filmu Singerja, ki se med drugim podpisuje pod film Možje X, pa bo v vlogi legendarnega pevca nastopil Rami Malek.

"Kdo bi si lahko predstavljal bolj popolnega igralca?" piše na spletni strani skupine. Ob tem člana Brian May in Roger Taylor menita, da ima neverjetno prezenco in da se je že zdaj povsem vživel v lik Freddieja. O Singerju pa sta si enotna, da je režiser z ogromno domišljije in stila.

Film je sicer v nastajanju že osem let, med vpletenimi v projekt so bili poleg omenjenih tudi režiserja Tom Hooper, Stephen Frears, med igralci pa tudi Ben Whishaw.

Britanski rokerji Queen tudi po Mercuryjevi smrti še vedno veljajo za eno najuspešnejših zasedb na svetu. Mercury, rojen leta 1946, je zbolel za aidsom in leta 1991 umrl za posledicami pljučnice. V spominu oboževalcev po vsem svetu še danes ostaja po karizmatičnih nastopih, prepoznavnem glasu in ponarodelih uspešnicah skupine Queen, kot so We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Radio Ga Ga in I Want To Break Free.