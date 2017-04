Simpsonovi so stari že 30 let

Simpsonovi zabavajo in presenečajo že 30 let. (Foto: AP)

Še po 30 letih Simpsonovi pred televizijske zaslone privabljajo na milijone gledalcev po svetu, stare v povprečju od 15 do 34 let. Serija si je do danes prislužila 32 emmyjev in osem nagrad People's Choice.



Simpsonovi so postali priljubljeni zaradi brezsramnega podajanja opazk o svetu, v katerem živimo, po pisanju Anse pa je ustvarjalcem v 15 primerih uspelo napovedati nekatere dogodke. Med aktualnejšimi so izvolitev Donalda Trumpa za ameriškega predsednika ter nastop Lady Gaga na Superbowlu.



Pri nastajanju serije je v treh desetletjih sodelovalo okoli sto zvezdnikov, poznanih iz različnih vej šovbiznisa. Med njimi so bili Meryl Streep, Elton John, Richard Gere, Britney Spears ter Paul in Linda McCartney. Prav tako so "rumene približke" dobile glasbene zasedbe kot so Red Hot Chili Peppers, Metallica, Aerosmith, Coldplay, U2 in številne druge.



Groeningovi junaki so poimenovani po njegovih družinskih članih – njegova starša sta Homer in Marge, sestri pa Lisa in Maggie. V osnovni zamisli naj bi bil Bart tako Matt, a so se ustvarjalci serije nato odločili za Barta, ker gre za anagram angleške besede brat, ki pomeni otročaj.



Leta 1999 je revija Time Simpsonove razglasila za najboljšo televizijsko serijo stoletja, lani pa je ista revija Barta Simpsona uvrstila med 46 najvplivnejših osebnosti 20. stoletja.