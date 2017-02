Skečoholiki nagrajeni na londonskem festivalu skečev

Oddaja Skečoholiki je posvečena skečem in je svež veter na slovenski sceni. V celoti, od scenarijev, snemanja do montaže, jo sestavlja četverica že prepoznavnih stand up komikov – Jernej Celec, Sašo Stare, Gašper Bergant in Aleš Novak. Vsaka oddaja je sestavljena iz skečev in odrskega nastopa stand-up komikov. Format je v tujini že dobro znan kot "panel show". Spremljajte štiri komike, ki vas bodo zagotovo nasmejali do solz, na VOYO pa vas vsak petek čaka nova oddaja.



S svojim kratkim skečem Raper, ki so ga za evropski trg prevedli v Hard working gangster rapper, so prepričali tudi žirijo londonskega festivala skečev (Worldwide Comedy Short Film Festival).



Nagradili so jih v mednarodni kategoriji "micro comedy short" (skeč pod 60 sekund).



