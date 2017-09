Skečoholiki z več kot milijon ogledi

V kategoriji komedija so fantje osvojili odlično srebrno priznanje. (Foto: VOYO)

Komiki Sašo Stare, Aleš Novak, Jernej Celec in Gašper Bergant so za zabavno oddajo Skečoholiki posneli odlične skeče, s katerimi so navdušili gledalce. Prav poseben skeč pa je bil parodija na policijsko kontrolo, ki je navdušila na Facebooku.

Raziskava iz leta 2016 kaže, da je Slovencev, ki imajo profil na najbolj priljubljenem družbenem omrežju, slabih 900 tisoč, skeč pa ima do zdaj že skoraj 1,2 milijona ogledov.

Druga sezona Skečoholikov je z novo epizodo na voljo vsak petek.

Za svojo odličnost Skečoholiki že dvakrat nagrajeni!

Poleg uspeha v gledanosti, pa so Skečoholiki prejeli tudi nagrado WEBSI in tako postali spletni prvak v kategoriji posebni digitalni projekti, kar je le še dodatna potrditev, da je tudi na spletu mogoče ponuditi prostor kakovostni situacijski komediji.

Že pred tem so bili Skečoholiki nagrajeni tudi na mednarodnem festivalu kratkega filma v Londonu, kjer so v kategoriji komedija osvojili odlično srebrno priznanje za skeč Gangster.

Oddaja je posvečena skečem in je tudi zaradi tega nekaj novega na slovenski sceni. V celoti, od scenarijev, snemanja do montaže, jo sestavlja četverica že prepoznavnih stand up komikov. Vsaka oddaja je sestavljena iz skečev in odrskega nastopa stand-uperjev. Format je v tujini že dobro znan kot "panel show". Štirje komiki, ki vas bodo zagotovo nasmejali do solz!