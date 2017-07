Slavni režiser George Lucas dobil zeleno luč za gradnjo svojega muzeja

George Lucas (Foto: Reuters)

Ustvarjalec filmske franšize Vojna zvezd, ameriški režiser in producent George Lucas bo muzej za svojo obsežno zbirko zgradil v Los Angelesu. Mestni svet je dal projektu zeleno luč projektu, s čimer je bila odpravljena še zadnja ovira za gradnjo milijardo dolarjev vrednega Lucasovega Muzeja umetnosti pripovedi.

Novico je medijem javil losangeleški župan Eric Garcetti, ter dodal, d bo muzej režiserjevo darilo mestu.

Muzej bo stal južno od središča mesta, v bližini univerze Južne Kalifornije, ki jo je Lucas obiskoval in na njej diplomiral iz filmskih umetnosti.

Lucas je sicer sprva načrtoval gradnjo svojega muzeja v San Francisu, ko pa so mestne oblasti zavrnile lokacijo v bližini mostu Golden Gate, je načrt opustil. Nato je muzej želel zgraditi v Chicagu, a je načrt zaradi nasprotovanja skupine okoljevarstvenikov opustil. Odločitev, da bo muzej gradil v Los Angelesu, je sporočil januarja letos.

Lucas bo v celoti financiral gradnjo muzeja za svojo zbirko. Temeljni kamen bodo položili jeseni, muzej pa naj bi vrata za javnost odprl leta 2021.

Lucasa so že v mladosti pritegnile slike, risbe in stripi, pozneje se je začel zanimati tudi za digitalno umetnost. Zbral je številna dela, v njegovi zbirki pa so poleg številnih predmetov, povezanih s filmsko umetnostjo, tudi slike Edgarja Degasa, Pierra-Augustea Renoirja in Normana Rockwella.