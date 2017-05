Smrt v zibelki: 'Človek mora najti pot, kako živeti s tako veliko bolečino'

A post shared by Hardy Krüger Jr. (@hardykruegerjr) on Oct 9, 2016 at 3:27am PDT

Hardy kot Stefan Leitner (Foto: POP TV)

Da bo Hardy Krüger Jr., ki ga bomo v Gozdarski hiši Falkenau gledali v vlogi Stefana Leitnerja, je bilo najbrž odločeno še preden se je rodil.

9. maja 1968 v Švici rojeni igralec, je namreč sin legendarnega igralca Hardyja Krügerja, ki je v svoji bogati karieri igral ob boku imen kot sta Richard Burton ali Ryan O'Neal. Umetnica pa je tudi njegova mati, italijanska slikarka Francesca Marazzi.

Ko je bil še otrok, je njegov oče družino preselil na posestvo v Tanzanijo, kjer je bil kasneje posnet tudi film Hatari!, Hardy Krüger starejši je zaigral ob Johnu Waynu.



Družina se je kasneje vrnila v Nemčijo, kjer je Krüger obiskoval šolo, kasneje pa se je preselil v Los Angeles, kjer je obiskoval igralsko šolo in zaigral v nekaj serijah.



V Nemčiji je igralsko kariero začel z igranjem v seriji Nicht von schlechten Eltern in glavno vlogo v nadaljevanki Gegen den Wind. Ob tem se je redno pojavljal še v mednarodnih produkcijah, med drugim Asterix in Obelix vs Caesar. Odigral je tudi glavno vlogo v filmu Stauffenberg, ki je leta 2004 prejel nagrado za najboljši nemški film.

A post shared by Hardy Krüger Jr. (@hardykruegerjr) on Nov 14, 2016 at 9:36am PST

Kljub lastnim uspehom, pa je bilo Krügerju kristalno jasno, da s prihodom v Gozdarsko hišo Falkenau stopa v izjemno velike čevlje legendarnega Christiana Wolffa, ki je iz gozdarja Martina Rombacha ustvaril kultni lik, serija pa je postala del življenja številnih Nemcev, ki so spremljali zaplete in razplete v fiktivnem kraju Küblach. Čeprav pravi, da je veliko dvomil in razmišljal, ko so mu ponudili to priložnost.

Nocoj na POP TV prihaja nova serija Gozdarska hiša Falkenau. Na sporedu bo vsak ponedeljek in torek ob 21. uri na POP TV.





Prav tako je bil že v osnovi zadovoljen z vlogo. Povedal je, da ima naravo v krvi in da se je na snemanjih počutil kot doma. Prav tako je produkcija ugodila nekaterim njegovim željam glede scenarija, tako kot on so bili namreč zaskrbljeni, da bo nadomestiti Christiana Wolffa izjemno težko. Ustvarjanje novega gozdarja Stefana Leitnerja je bilo zato težaško in izzivov polno delo.

A post shared by Hardy Krüger Jr. (@hardykruegerjr) on Jun 9, 2016 at 1:25am PDT

Prihod novega gozdarja, ki se je v seriji zgodil maja 2006, je nato spremljalo skoraj 8 milijonov gledalcev ali skoraj četrtina vseh, ki so v času predvajanja sedeli pred televizijskimi zasloni. In novi gozdar ter njegovi (ljubezenski) zapleti so se kmalu zasidrali v srca gledalcev.

V tem času je cvetelo tudi njegovo zasebno življenje. Takrat ločeni oče dveh otrok, je spoznal Katrin Fehringer, s katero sta se leta 2008 nato tudi poročila.

A post shared by Hardy Krüger Jr. (@hardykruegerjr) on Jan 4, 2017 at 9:12am PST

Najhujše obdobje njegovega življenja se je začelo junija 2011, ko je, star le osem mesecev, umrl njegov sin Paul Luca. Sindrom nenadne smrti dojenčka ali smrt v zibelki je bil vzrok za tragedijo. Po smrti otroka se je igralec boril z globoko depresijo. "Ko se zgodi kaj takšnega, mora človek najti pot, kako živeti s tako veliko bolečino. Večino časa imaš občutek, da ne moreš niti dihati in pot do tega, da se počutiš bolje, je res dolga," je kasneje dejal za nemški RTL.

Decembra 2012 sta s soprogo kljub bolečini zaradi izgube otroka, znova postala starša. Vseeno se je njun zakon po šestih letih leta 2015 sesul, maja istega leta sta sporočila, da se ločujeta.



Krüger je bil v času, ko je bilo njegovo življenje nočna mora, z Gozdarsko hišo Falkenau na vrhuncu priljubljenosti, o tem, kako mračno je njegovo življenje, ko na snemanjih ugasnejo luči, takrat ni veliko govoril, je pa kasneje postal celo ambasador na področju pomoči staršem, ki se soočajo z izgubo otroka. "Ugotovil sem, da mi pomaga, če govorim o tem," je leta 2015 povedal za vip.de. "Ampak potem, ko sem začel govoriti, sem ugotovil, da pride do težav na drugi strani. Namreč, malo je ljudi, ki zares želijo poslušati o tuji bolečini, ker ne vedo, kaj naj rečejo. Zato se ti raje umaknejo s poti, preden bi lahko spregovoril."

A post shared by Hardy Krüger Jr. (@hardykruegerjr) on Mar 11, 2017 at 8:54am PST

Druga prelomnica za Krügerja je bila ločitev od žene Katrin. Nekaj časa je živel v bivalni prikolici in pomagal ljudem v stiski. Igranje je v veliki meri zamenjal za pisanje bloga. Piše o vsem - svojem življenju, modi, umetnosti, fotografiji, kuhanju in potovanjih.

A post shared by Hardy Krüger Jr. (@hardykruegerjr) on Mar 8, 2017 at 11:43am PST

Etiopija, Mjanmar ali Maldivi - doživetja na različnih koncih sveta so skrbno popisana. Na pot ga ženejo tudi izkušnje, ki jih je nabral med otroštvom v Tanzaniji. "Kdor je odraščal v divjini, ve, kako tam preživeti, se ne boji."





Prihaja kultna, prenovljena serija Gozdarska hiša Falkenau. (Foto: POP TV)

Da pa ga gledalci oziroma predvsem gledalke na malih zaslonih, potem ko se je leta 2013 Gozdarska hiša Falkenau iztekla, ne bi preveč pogrešali, se Krüger še vedno vrača tudi pred kamere. Eden zadnjih odmevnih projektov je bilo sodelovanje v epizodi kultne nadaljevanke Das Traumschiff. Sodelovanje je bilo sanjsko tudi za Krügerja, ladja je namreč odplula prav proti njegovi ljubljeni Tanzaniji, kjer se odvija zgodba.



Zasebno naj bi bil igralec po dveh ločitvah zdaj samski. In čeprav mu pisanje spletnega dnevnika vzame večino njegovega časa, pravi, da ljubezni na spletu ne išče. Zase sicer pravi, da je nepoboljšljiv romantik, da pa bolj kot na Tinder in spletne portale, prisega na klasične načine spoznavanja ljudi.