Snemanje podvodnega Avatarja že v polnem teku, igralci šli na tečaj potapljanja

Drugi del izjemno priljubljenega znanstvenofantastičnega filma Avatar se iz pragozda seli pod vodo.

Režiser velikih hollywoodskih uspešnic je šele tretji človek, ki se je potopil na dno Marianskega jarka.

Takoj po izidu leta 2009 je znanstvenofantastični film Avatar, ki velja za prelomnico v rabi 3D-tehnologije na filmu, začel presegati rekorde gledanosti. Film je po svetu zaslužil več kot 2,5 milijarde evrov in tako postal eden največjih filmskih zaslužkarjev vseh časov. Priljubljenost in visoko gledanost si deli z Vojno zvezd in Titanikom.

Zato zagotovo ni presenečenje, da so v delu nadaljevanja. Režiser James Cameron in studio 20th Century Fox sta spomladi oznanila datume za štiri napovedana nadaljevanja. "Čudovito je delati v najboljši ekipi v poslu! Avatar bo poletel, saj začenjamo produkcijo s štirimi nadaljevanji. Potovanje se nadaljuje 18. decembra 2020, 17. decembra 2021, 20. decembra 2024 in 19. decembra 2025," je na uradni Facebookovi strani ob skupinsko fotografijo zapisala obsežna ekipa zbrana okoli Camerona.

Tako že poteka snemanje prvega nadaljevanja, in Cameron se je odločil, da bo dogajanje preselil pod vodno gladino, kar pa ni ravno mačji kašelj: "Zagrizli smo v snemanje. To, kar počnemo, še ni bilo nikoli narejeno na tak način. In to nikakor ni preprosto, velika težava ni snemanje pod vodo, ampak sama površina, kjer se zrak in voda srečata, kajti ta površina deluje kot premikajoče se ogledalo."





Ameriška igralka Sigourney Weaver, ki je znana po vlogah Gorile v megli, Dave, Anne Hall in Osmi potnik, se ne boji novih izzivov.

Čeprav je kar nekaj izkušenj s snemanjem v vodi dobil že med snemanjem Brezna in Titanika, je Cameron svoje znanje o podvodnem snemanju pilil tudi drugače. Režiser se je v Marianskem jarku potopil na globino 10.898 metrov, med šesturnim podvigom v Tihem oceanu 500 kilometrov jugozahodno od Guama je namreč snemal ter zbiral vzorce in podatke. Poleg tega je režiser tudi raziskovalec pri National Geographic Society, med drugim je obiskal razbitine vojaške ladje Bismarck in Titanika.

A ni samo Cameron tisti, ki se spopada z vodo. Tudi igralce čaka velika preizkušnja. Čeprav je lik igralke Sigourney Weaver v prvem delu Avatarja umrl, se igralka vrača v nadaljevanju z drugim likom. 68-letna igralka ima že kar nekaj izkušenj s snemanjem v vodi – četrti del Osmega potnika (Osmi potnik 4: Ponovno vstajenje) je imel kar nekaj scen, ki so se dogajala v vodi, zdaj pa jo je režiser poslal tudi na tečaj potapljanja, kjer je pridobila potapljaški certifikat. "Pridobila sem potapljaški certifikat, trenutno se izobražujem tudi v potapljanju na vdih," je veselo naznanila dvakratna dobitnica zlatega globusa.

Poleg Sigourney v nadaljevanju igrajo še Zoe Saldana, Sam Worthington, Duane Evans Jr., Britain Dalton, Filip Geljo, Trinity Bliss, Bailey Bass, Jamie Flatters in Jack Champion, ki se tudi že spopadajo s snemanjem pod vodo. "Pod vodo smo posneli že kar nekaj kadrov, tudi z našo najmanjšo ekipo. Imamo šest najstnikov ter sedemletnika, ki so celo sceno zaigrali pod vodo. Kako zadržati sapo pod vodo, so trenirali šest mesecev in zdaj brez težav zadržijo sapo vse od dveh do štirih minut. Vsi so sposobni igranja pod vodo, in to z mirnimi živci," je nad igralci navdušen slavni režiser.