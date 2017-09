'Kraljica' Sofia s 35 milijoni evrov že šesto leto najbolje plačana televizijska igralka

Sofia Vergara je že šesto leto najbolje plačana televizijska igralka; letos je naskok še povečala. (Foto: AP)

Revija Forbes je objavila seznam najbolje plačanih televizijskih igralk. Upoštevali so njihove prihodke med 1. junijem 2016 in 1. junijem 2017, pri tem pa gre za zneske, od katerih še niso odšteti davki in odstotki, ki gredo menedžerjem.

Na lestvici ni velikih sprememb, na prvem mestu je že šesto leto zapored zvezdnica serije Sodobna družina Sofia Vergara, in to s prepričljivim naskokom - v preteklem letu je zaslužila 35 milijonov evrov. To pa predvsem zahvaljujoč predvsem njeni podjetni žilici - na epizodo serije zasluži pol manj, kot drugo uvrščena Kaley Couco, a jo je vseeno prekašala za 13 milijonov evrov. Zakaj? Ker si je le četrtino 35 milijonov, s katerimi je zavzela prvo mesto lestvice, prislužila z vlogo v seriji Sodobna družina, ostalo pa je posledica njenih pogodb s podjetji, ki jih predstavlja, kot sta CoverGirl in Pepsi. Zvezdnica se osredotoča na pogodbe, kjer ima vpliv nad izdelkom ter prejema delež od prodaje, kot so na primer trije parfumi, ki jih ima v sodelovanju z Avonom, linijo pohištva, ter kavni avtomat, ki ga je oblikovala s podjetjem SharkNinja. Ima tudi svojo agencijo za talente.

Drugouvrščena Kaley Cuoco na epizodo serije Veliki pokovci zasluži višji honorar – milijon dolarjev (851.000 evrov), kar je dvakrat več od Vergarinega honorarja na epizodo, a svojega imena ni tako unovčila. Se je pa z 22 milijoni evrov vseeno uvrstila na drugo mesto.

Tretje mesto si delita Mindy Kaling (predvsem zaradi priljubljene serije, ki jo je napisala in v kateri igra, The Midy Project) in zvezdnica serije Talenti v belem Ellen Pompeo. Vsaka je v preteklem letu zaslužila 11 milijonov evrov. Zaslužek Kalingove je posledica tudi tega, da se je prebila v filmski svet z vlogo v Oceanovih 8 in A Wrinkle in Time.

Peto mesto si je z 10,5 milijona evrov prislužila Mariska Hargitay z vlogo v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere.

Najbolje plačane televizijske igralke leta 2017:

1. Sofia Vergara 35 miljonov evrov

2. Kaley Cuoco 22 millijonov evrov

3. Ellen Pompeo in Mindy Kaling 11 milijonov

5. Mariska Hargitay 10,6 milijona evrov

6. Julie Bowen 10 milijonov evrov

7. Kerry Washington 9 milijonov evrov

8. Priyanka Chopra 8,5 milijona evrov

9. Robin Wright 7,6 milijona evrov

10. Pauley Perrette 7 miljionov evrov

Skupaj je 10 najbolje plačanih televizijskih igralk v preteklem letu zaslužilo 133 milijonov evrov.

Robin Wright je novinka med prvimi desetimi najbolje plačanimi televizijskimi igralkami. (Foto: AP)

Ugotovitve?

Čeprav prestižne nagrade, kot so emmyji, pobirajo serije manjših mrež kot so Male laži (Big little lies) ter Deklina zgodba ( Handmaid's Tale), več denarja prinašajo že uveljavljene serije tradicionalnih mrež, kot je Sodobna družina in Veliki pokovci. Serije velikih mrež imajo namreč daljše sezone, z vsaj 20 deli, kar od zvezdnikov zahteva več časa, kar jim onemogoča sočasno delo na drugih projektih, zato pa so honorarji temu primerno višji. Zato lahko zvezdnikom nudijo tudi do milijona dolarjev (851.000 evrov) visoke honorarje na epizodo, medtem ko sta sicer uveljavljeni igralki Nicole Kidman in Reese Witherspoon za vlogo v kratki seriji Male laži, pred kratkim okronani z emmyji, zaslužili 30.000 evrov na epizodo.

Plačna enakost je v televizijskem pogostejša kot v filmskem svetu, ker se televizijske zasedbe za honorarje pogajajo kot skupina in ne vsak zase. Večinoma zvezdniki v seriji glede na spol zaslužijo enako. Na primer Julie Bowen, zvezdnica serije Sodobna družina, ki je na šestem mestu lestvice, zasluži enako kot Vergara in drugi soigralci.

Medtem pa se Robin Wright, zvezdnici serije Hiša iz kart, ki je na devetem mestu lestvice najbolje plačanih televizijskih igralk - čeprav v seriji igra enakovredno vlogo kot Kevin Spacey - ni uspelo približati honorarju, ki ga za serijo dobi zvezdnik.

Sicer je še vedno tudi na televiziji veliko manj ženskih vlog, in samo 11 odstotkov serij ima v zasedbi več ženskih kot moških likov, a se stanje spreminja. Vse več je močnih ženskih likov v serijah. Kot je na podelitvi emmyjev dejala Witherspoonova: "Letošnje leto je bilo za ženske na televiziji neverjetno."

Bomo videli, kako zelo, ko bo Forbes objavil tudi lestvico najbolje plačanih televizijskih igralcev.