Spider-man se pridružuje Marvelovim Maščevalcem!

Prvi Spider-Man je po vsem svetu skupno zbral kar 822 milijonov dolarjev in je s tem rezultatom še danes na vrhu lestvice najbolj gledanih filmov vseh časov. Sledili sta mu dve nadaljevanji – leta 2004Spider-Man 2, ki je po vsem svetu zbral več kot 780 milijonov dolarjev, in leta 2006 Spider-Man 3 s svetovnim izkupičkom 900 milijonov dolarjev. Prva trilogija je tako skupno iztržila več kot dve milijardi in pol dolarjev po vsem svetu in upravičeno velja za eno najdonosnejših v zgodovini filma.

Izjemni uspeh filma Maščevalci (več kot 1,5 milijarde dolarjev po vsem svetu) pa vsekakor kaže na to, da smo ta hip v desetletju filmskih superjunakov. Filmi iz Marvelovega sveta stripov prihajajo po tekočem traku in to poletje bo na vrsti tudi eden najbolj poznanih in priljubljenih, Spider-Man. Tokratni film bo zlasti poseben, ker se bo Spider-Man pridružil drugim vsem dobro znanim Marvelovim likom (Iron Man, Stotnik Amerika, Hulk, Thor in drugi). Na neki način je z njimi bil že v lanskoletnem hitu Stotnik Amerika: Državljanska vojna, ko se je prvič pojavil na velikem platnu v povsem novi izdaji.

V hitu SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV igra mladega Spider-Mana Tom Holland, ob njem pa bodo še Robert Downey Jr. v vlogi Iron Mana, Marisa Tomei v vlogi tete May in Michael Keaton v vlogi glavnega negativca. Spektakularni poletni blockbuster bomo v kinu lahko ogledali od 5. julija.

Navdušen nad vsem, kar je doživel z Maščevalci, se mladi Peter Parker vrača domov k teti May, kjer je tudi pod budnim očesom novega mentorja Tonyja Starka. Peter se skuša vrniti k normalnemu vsakdanjemu življenju, čeprav mu to preprečuje misel, da se mora še vedno dokazati kot pravi superjunak. Mogoče bo pravi trenutek za to nastopil veliko prej, kot si Peter misli, potem ko se v mestu pojavi nov zlikovec, Vulture.

