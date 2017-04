Staroverstvo - Zamolčani bogovi

Po neverjetnem prvem vtisu nas je peljal do pomembnega svetišča, kjer so domačini pogosto vodnega duha ali boga prosili in se mu tudi zahvaljevali. Njihov odnos do narave bi morali imeti tudi danes, ko se borimo s podnebnimi spremembami. Morda je res še najlažje, če staroverce primerjamo z Indijanci po filozofiji razmišljanja. Medvešček je trdil, da so staroverci za vsako drevo, ki so ga podrli, najprej izpeljali obred, v katerem so naravo prosili za odpuščanje in razložili, kaj je namen, da so podrli drevo. Potem so se zahvalili, saj so surovino vedno obravnavali kot darilo narave in ne kot abolutno pravico do izčrpavanja okolja. Njihov trajnostni razvoj potrebujemo danes.

V Zgodbah preteklosti bom v petek v oddaji Svet na Kanalu A predstavil staroverske obrede, ki so se v zahodnem delu Slovenije v strogi tajnosti izvajali vse do prve svetovne vojne.

Ob koncu snemanja na poti v Solkan, kjer živi Pavel Medvešček, mi je razkril, kako je dolga leta moral skrivati zapise. Zdaj ima 83 let, staroverska izročila pa je začel zbirati pri 26 letih. Takrat je prepričal vodjo staroverske skupnosti, da mu je predal stara uradna izročila, ker ni želel, da bi šla v pozabo. Takrat je obljubil, da jih bo skril in jih javno objavil šele po letu 2007.