Ste pripravljeni na komedijo solz?

Albert je čemeren star moški v invalidskem vozičku. Živi v velikem stanovanju v Trstu v samoti bolečih spominov na družino, od katere se je že pred leti oddaljil. Njegov edini stik z resničnostjo je Ida, izobražena ženska srednjih let, ki se dvakrat na teden pripelje iz Istre, da mu pospravi, skuha in ga umije. Tega dne se Albertovo in Idino sobivanje prične s starčevim tečnarjenjem in se nadaljuje z vse bolj grobimi izpadi. Ida njegovo obnašanje prenaša dostojanstveno in mirno, toda Albertova hudobija se še bolj razbohoti.



Komedija solz z bridkim humorjem postavlja zrcalo sodobni družbi, ki jo razjedajo sovraštvo, rasizem in ksenofobija.

Pisatelj in režiser Marko Sosič, rojen leta 1958 v Trstu, se je šolal na Akademiji za gledališče, film in televizijo v Zagrebu. Veliko let je bil zaposlen kot umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici. Režiral je v gledališčih v Trstu, Ljubljani in Rimu ter za televizijo. Doslej je napisal štiri romane in dve zbirki kratkih zgodb (Balerina, Balerina; Tito, amor mijo; Ki od daleč prihajaš v mojo bližino; Kratki roman o snegu in ljubezni; Rosa na steklu; Iz zemlje in sanj). Za svoja literarna dela je bil večkrat nagrajen. Komedija solz je njegov prvi celovečerni film.