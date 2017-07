Ste vedeli, da je zvezdnik tudi zaprisežen kuhar?

Glavni igralec Gozdarske hiše Falkenau švicarskih korenin, Hardy Krüger Jr., je tudi zaprisežen kuhar. (Foto: POP TV)

Kot rečeno, lahko serijo Gozdarska hiša Falkenau po novem spremljate od ponedeljka do četrtka, ob 20. uri. Tudi programska shema POP TV prehaja na poletni čas in v petek, 7. julija, bo na sporedu prvi filmski večer poletnega repertoarja Ljubezen na prvo tačko.



Ste vedeli, da je glavni igralec Gozdarske hiše Falkenau švicarskih korenin, Hardy Krüger Jr. tudi zaprisežen kuhar? Na svojem blogu redno objavlja slastne recepte, ki dokazujejo, da dobra in zdrava hrana poosebljata njegov življenjski stil. Preverite tukaj!



Med njegove strasti spadajo tudi potovanja, govori kar štiri jezike, nemščino, angleščino, italijanščino in francoščino, ter fotografiranje. V objektiv skuša ujeti vtise, dogodivščine in posebnosti sveta, po katerem potuje vse od leta 2005.