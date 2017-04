Ste za nekaj vročega?

V Ljubljano prihaja nova serija predstav Na žaru z Ladom Bizovičarjem. V maju bo tako nadvse vroče Jonasu Žnidaršiču in Jožetu Potrebuješu. Bodite del te zanimive zgodbe, ker o Jonasu in Jožetu Potrebuješu zagotovo ne veste vsega in to, česar ne veste, vas bo pustilo odprtih ust.