Svoje življenje bo predstavila v seriji

Mariah Carey bo svojo življenjsko zgodbo predstavila v seriji. (Foto: AP)

V teku so priprave na novo dramsko serijo, ki bo temeljila na življenju ene in edine Mariah Carey. Pop diva bo izvršna producentka, prav tako pa bosta izvršna producenta tudi znana producentka in pevkina menedžerka Stella Bulochnikov in pevkin dolgoletni prijatelj Brett Ratner.

Scenarij bo napisala Nina Colman, serija pa se bo dogajala v New Yorku leta 1986. Sledila bo "vzponu ambiciozne 16-letnice, nadebudne pevke-tekstopiske, ki je preživela težko otroštvo in postala ena največjih glasbenih umetnic vseh časov", piše spletna stran Deadline.

Pred kratkim je Mariah nastopala v kratki dokumentarni seriji Mariah’s World, ki je imela osem delov, in je prikazovala njeno vsakdanje življenje, a očitno se je pevka odločila, da to ni dovolj in da želi svojo zgodbo predstaviti tudi v obliki serije.